"Dios, guíame...": la desesperada petición entre lágrimas de Lorenzo Méndez tras separación Desolado, el cantante ha compartido un triste mensaje días después de que su ya exmujer confirmara la ruptura definitiva de la pareja. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se acabó, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya hacen vidas por separado. El anuncio de la artista confirmando la ruptura, esta vez definitiva, pilló a todos por sorpresa pues no hacía mucho que se habían reconciliado. Ninguno ha contado ni dado explicaciones de por qué dieron este paso, lo que es un hecho es que Lorenzo está devastado a juzgar por sus últimas publicaciones en redes. La más reciente es un 'grito' desesperado pidiendo ayuda a Dios. Una reacción que ha conmovido a sus seguidores. "Dios, guíame... Soy de ti", escribe junto a un emoji que llora desconsoladamente. El intérprete está triste y así lo mostró días antes cantando un bolero de Los panchos, "La barca", una letra cargada de desamor donde se dejó la voz y el alma. Aunque lo intentaron, no pudieron superar los baches sentimentales que arrastraban. Mientras Lorenzo no esconde cuáles son sus sentimientos, la que fuera su esposa sigue trabajando y mostrando su mejor cara. La procesión va por dentro, dice el refrán, así que Chiquis prefiere sonreír y mirar al futuro optimista sin dar muchas pistas de su estado anímico real. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este viernes, la cantante vivió un momento único y muy especial al compartir escenario nada menos que con su tío Lupillo Rivera y su abuelo, Don Pedro Rivera. El concierto se transmitió en vivo por Facebook y fue todo un éxito. La hija de Jenni Rivera se refugia en su trabajo y Lorenzo lo hace en Dios para enfrentar esta nueva etapa que comienzan. Lo mejor para ambos.

Close Share options

Close View image "Dios, guíame...": la desesperada petición entre lágrimas de Lorenzo Méndez tras separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.