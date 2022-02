Lorenzo Méndez rompe el silencio sobre el libro de Chiquis Rivera ¡Por fin! Lorenzo Méndez se pronuncia ante los señalamientos en su contras de Chiquis Rivera en su libro Invencible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Chiquis Rivera comenzó la promoción de su reciente texto titulado Invencible. En el cual, entre otro temas, habla de los conflictos maritales que sufrió cuando estaba casada con Lorenzo Méndez, que incluyeron faltas de respeto y agresiones físicas, que, supuestamente, fueron el resultado de la adicción al alcohol del cantante. Durante este tiempo, el exvocalista de La Original Banda El Limón se había mantenido en silencio, hasta ahora. "Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia", mencionó Méndez al programa estadounidense de televisión En casa con Telemundo. "No he leído el libro, ni pienso, realmente, leerlo; pero pienso que en cada historia hay dos partes, cada persona tiene su versión, tengo mi verdad y ella su verdad". El intérprete de "Bailame suavecito" dejó claro que no va a defenderse de lo que la primogénita de Jenni Rivera pueda decir; por el contrario, prefiere dejar esa relación sentimental atrás y seguir su camino. Incluso, le otorgó el perdón a su todavía esposa. "La perdono; la perdono en verdad. Qué bueno que ahorita esté feliz", mencionó. "Le mando mucho, mucho amor, la verdad", agregó. "Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró, de mi vida ya se cerró esa página, y puedes buscar cualquier entrevista, nunca he hablado mal de ella". Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo Méndez prefiere dejar atrás cualquier polémica y está enfocado en mejor a nivel personal; también está enfocado en sus proyectos profesionales. "Ahorita me siento super bien, saludable; mi salud mental está en otro nivel. El show de Así se baila me ayudó muchísimo para saber dónde estaba Lorenzo Méndez en su vida y quién soy, y que es lo que realmente importa en esta vida. La depresión es muy fuerte y no se la deseo a nadie. A veces por esas cosas empiezas a lastimar a la gente que más quieres y más amas, porque si no te amas tú mismo, ¿cómo vas a amar a otras personas?", concluyó.

