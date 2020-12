Close

¡Lorenzo Méndez aclara si Chiquis Rivera está embarazada y su actual relación sentimental! Por fin el cantante plantó cara a los rumores y con una feliz sonrisa habló de la situación actual de la pareja. ¡Qué roller coaster de emociones! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera, muy activa siempre en sus redes sociales, lleva casi desaparecida dos semanas, en medio de fuertes rumores que afirman que está embarazada. Después de reaparecer junto a Lorenzo Méndez hace unos días en El Paso, la cara del cantante son todo sonrisas, feliz de volver a recuperar la relación con su todavía mujer y disfrutando de un gran momento profesional, recién recuperada su libertad legal de la Banda Limón. Este es el divertido video con el precioso villancico de Jingle Bell Rock que el cantante acaba de lanzar en spanglish y en el que aparece junto a su pequeña hija Vicky: Hoy, en una exclusiva de El gordo y la flaca, Tanya Charry le encaró con las preguntas que todo el mundo quiere saber, después de que la reportara confirmara de forma rotunda que, aunque él no acabe de confirmarlo al cien, afirma saber a ciencia cierta que la pareja lo está intentando de nuevo. Al preguntarle ella por su reencuentro en El Paso, ésta fue la respuesta del todavía marido de Chiquis Rivera: “Fue una sorpresa muy grata, obviamente tenemos muchas cosas que hablar,fue una plática muy amena, la verdad, no vino a rogarme, como se estaba especulando", dijo riendo. "Casi estaban diciendo que llegó en caballo blanco, ¿no? Que se vino manejando… Nada de eso. Había unas pláticas y muchas cosas pendientes y fue algo muy bonito”. Image zoom Credit: (Instagram/ @lorenzomendez7) “Aquí lo importante es que estemos felices”, continuó. “Que estemos juntos, que no estemos juntos, lo más importante es que estemos felices” dijo sin poder borrar una gran sonrisa de su cara. También confirmó que la reaparición de Chiquis en su vida días atrás sí fue definitivamente una sorpresa, aunque llevaban tiempo diciendo que tenían que juntarse para platicar: “Sí, fue más bonito así, me gustó cómo surgieron las cosas”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la pregunta clave acerca de su vuelta oficial como pareja, el cantante trató de mostrarse prudente: “Prefiero no meterme en detalles, ¿por qué? Porque si pasa o no pasa, la gente va a especular que estamos jugando con ellos y no quiero. Yo quiero ser transparente con la gente y sencillamente dejamos en las manos de Dios lo que pase y que la vida nos enseñe el camino”, dijo sin decir, diciendo. Image zoom Credit: (Instagram/ @lorenzomendez7) “¿Está Chiquis embarazada, sí o no?”, le asaltó de frente la reportera: “No, no está embarazada. No sé de dónde salió ese rumor de nuevo”, aseguró. “Lo que sí te digo es que cumplo en ocho o nueve días 34 años así que… Y nunca pensé tener bebé, pero el día que Chiquis se convierta en mamá va a ser una excelente madre, yo creo que se ha comprobado con sus hermanos, ha cuidado muy bien de ellos”. Image zoom Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent Un año complicado para el cantante que ahora, contra todo pronóstico, apunta a que va a terminar de una forma estupenda… ¿Quién lo iba a decir?

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Lorenzo Méndez aclara si Chiquis Rivera está embarazada y su actual relación sentimental!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.