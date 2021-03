¡Así sorprendió Lorenzo Méndez a su hija Vicky en su fiesta de 11 cumpleaños! El cantante compartió el cómplice momento que vivió con su princesa y cómo celebraron juntos este día tan especial para ambos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El amor abunda en la vida de Lorenzo Méndez. Si bien no está enamorado en el plano sentimental, sí lo está como papá. El cantante celebró las 11 primaveras de su gran amor, el de su hija Victoria, que este jueves se encontraba de cumpleaños junto a su progenitor. El artista festejó por todo lo alto uno de los días más felices de su vida junto a la mujer que más feliz le hace. Torta, regalos y muchos momentos cómplices fueron los que vivieron padre e hija en este día tan señalado. "¿Quién cumple años hoy?", le preguntó con una voz llena de ilusión el feliz papá a su princesa, quien con una preciosa corona en la cabeza se sonrojó delante de la cámara. Lorenzo sacó a comer a su pequeña a la que agasajó no solo de detalles bonitos sino también de mucho amor. Desde primera hora su papi la recogió en su coche desde donde compartieron unas imágenes llenas de complicidad y alegría. Con una corona y una cinta de reina, arrancaban un día lleno de diversión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda, uno de los detalles más bonitos que pudo recibir Vicky fue, además de los regalitos, fue que su padre le cantara en vivo y en directo el Feliz cumpleaños. La jovencita se mostró entusiasmada ante el gesto de su padre. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez con victoria Image zoom Credit: IG/Chiquis Rivera En esta ocasión no pudo estar Chiquis Rivera con quien Vicky mantuvo una preciosa relación. Así lo mostró la cantante en sus redes el año pasado, juntos habían formado una familia preciosa que no pudo prolongarse en el tiempo. De igual forma Vicky pasó un cumpleaños rodeada de amor y sorpresas que recordará por siempre. ¡Muchísimas felicidades princesa!

Share options

Close Login

View image ¡Así sorprendió Lorenzo Méndez a su hija Vicky en su fiesta de 11 cumpleaños!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.