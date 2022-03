Lorenzo Méndez envuelto en nuevo escándalo por no ofrecer concierto en Estados Unidos El pasado fin de semana, Lorenzo Méndez daría un show en Anaheim, California. Pese a estar presente y con el público esperando, el cantante decidió no subir al escenario de último momento ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su ruptura matrimonial con Chiquis, Lorenzo Méndez ha estado en medio de diversas polémicas por diferentes razones. Por un lado, los dimes y diretes sobre la supuesta violencia intrafamiliar que realizó en contra de la primogénita de Jenni Rivera le ha valido una serie de señalamientos; también, sus supuestas adicciones. Si bien, el cantante busca dejar atrás todo tipo de escándalos, no le ha sido posible. Ahora, enfrenta uno nuevo porque, el pasado fin de semana, no subió al escenario para dar un concierto en Estados Unidos. De acuerdo con su versión, la razón de su ausencia, de último momento, se debió a que los organizadores no le pagaron lo convenido. Según han mencionado algunos medios de comunicación, estos argumentaron que no cubrieron todas las entradas. Sin embargo, el cantante dio su versión de los hechos. "Unas personas en las que de verdad estaba confiando; hice mi parte y hasta más para promover el evento", aclaró Méndez en un video que dio a conocer en una de sus historia de Instagram. "Al final porque no se les dio la chingada gana no quisieron pagarnos lo que es. Me ponen en un posición [inadecuada] con la gente que vino a ver mi presentación y como artista", agregó. "Me da mucha vergüenza, más que nada. Y un poquito enojado, la verdad, porque era un evento que estaba esperando desde hace mucho tiempo, presentarme aquí en un teatro, algo bonito, algo espectacular en el sur de California, en Anaheim". Lorenzo Mendez Lorenzo Méndez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Imperfectamente perfecta" tampoco pudo atender a los medios porque se ocasionó un desorden que impidió pudiera explicarles la situación. "Estuvieron medios, quise atender a los medios, también se puso feo eso", confesó. Lorenzo Méndez enfatizó que "estoy triste" por lo ocurrido; sin embargo, espera en un futuro poder ofrecer un espectáculo en esa ciudad y cumplirle a sus fanáticos como merecen.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lorenzo Méndez envuelto en nuevo escándalo por no ofrecer concierto en Estados Unidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.