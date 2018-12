Toño Lizárraga arremete contra Lorenzo Mendez, lo llama 'payaso' y le exige respeto

“Que ahora venga un payaso a estarse subiendo al escenario inventando chismes porque es lo único que sabe hacer. Me tocó ayer ver como el señor Lorenzo Méndez hablaba de que las canciones son de él, de Luz Records. ¡Las canciones no son tuyas, son de la gente, son de la banda! Me da risa la actitud de Lorenzo, me da risa la actitud de varias personas que estuvieron ahí. Yo no tuve que colgarme en ningún chisme para andar metido en los primeros lugares como usted está acostumbrado. Usted con todo el respeto que me merece, usted vino a aprender de mí, usted me lo dijo en mi cara: ‘tu eres mi maestro’. Sabes que al principio nos unió una amistad y por eso me atrevo a hablar de lo que estoy hablando. ¡Respeten al señor que todavía vive y está muy delicado de salud!”, exigió a través de un video publicado en su cuenta de Facebook.

Ante la nueva controversia que envuelve a Mendez,su novia Chiquis Rivera, le envió un mensaje de apoyo.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN