¡Lorenzo Méndez emprende una nueva y emocionante aventura! El cantante reveló ilusionado cuál es su nuevo sueño cumplido que muy pronto estará disponible para todos los que quieran compartirlo con él. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Está feliz y se le nota. Lorenzo Méndez tiene un calendario lleno de proyectos e ilusiones por cumplir que ya empiezan a ver la luz. El cantante se estrena como empresario con un complemento para caballeros que acaba de presentar a través de sus redes sociales. Se trata de su nueva línea de sombreros LM7 Hats que ya ha revolucionado a sus seguidores por el estilazo y la elegancia de los mismos. "Luego les contaré qué rollo con estas gorras. ¡Una nueva línea en camino!", compartió entusiasmado junto a dos piezas de cuero espectaculares. A pesar de tener un sinfín de compromisos musicales en diferentes puntos del país, Lorenzo ha querido dar espacio a otros proyectos más de carácter empresarial en los que implantar su huella y su gusto personal. Aunque su relación con Chiquis Rivera parece que no tiene vuelta atrás, les une mucho cariño y este espíritu luchador por alcanzar sus sueños. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La artista también tiene un 2021 lleno de cosas por hacer. En la alfombra roja de Premio lo Nuestro aseguraba que además de nuevo disco, también viene nuevo libro, más productos de belleza de su línea y, ojo al dato, una posible incursión en la actuación. Image zoom Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision La expareja no logró enmendar su romance pero sus carreras van viento en popa. ¡Muchísimas felicidades a ambos por todos los éxitos!

