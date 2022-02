Lorenzo Méndez regresa a los escenarios ¡junto a dos mujeres! Tras la serie de escándalos que lo rodea, el cantante Lorenzo Méndez regresa a los escenarios muy bien acompañado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El cantante Lorenzo Méndez hace caso omiso al escándalo que lo rodea tras las declaraciones hechas por su exesposa Chiquis Rivera y se enfoca en cosechar éxitos a nivel profesional. Luego de un breve descanso, regresa a los escenarios de California acompañado de dos talentosas mujeres: sus amigas y colegas Marilyn Odessa y Beatriz Solís. "Estoy supercontenta, emocionada por este concierto que vamos a tener el 5 de marzo. Va a ser una noche llena de muchos sentimientos, vamos a tener un poquito de todo en cuanto a la música se refiere", expreso Marilyn sobre la presentación que tendrá lugar en The Grand Theatre de Anaheim, CA. "Contamos con el placer de cantar en el mismo escenario que Lorenzo Méndez, que es un gran artista y un gran cantante, [ya hace] varios años que lo conozco y para mí, la verdad es un gran placer cantar y compartir escenario con él. Es un artista que tiene una voz espectacular y vamos a ver lo que nos brinda la noche y que la gente venga a disfrutar de voces con sentimiento y de una noche muy amena", agregó. En las últimas semanas, Méndez ha estado en el ojo del huracán debido a las serias y escandalosas declaraciones hechas por su exesposa, que han puesto en tela de juicio su carácter y comportamiento. Por el momento, el cantante ha decidido permanecer callado ante la situación y se ha volcado a trabajar arduamente en su carrera de solista. Recientemente lanzó el sencillo bilingüe titulado "Leave the Door Open", a dueto con el cantante dominicano Ronny Mercedes.

