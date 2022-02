Lorenzo Méndez desmiente que haya sido violento con su ex Chiquis Rivera: "En mi vida la he maltratado" Luego del silencio, Lorenzo Méndez se defiende de acusaciones de violencia por parte de su ex Chiquis Rivera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el reciente libro de Chiquis, titulado Invencible, habla de los conflictos familiares, pero también de detalles desconocidos de su matrimonio con Lorenzo Méndez, donde la primogénita de Jenni Rivera aseguró que sufrió violencia por parte del cantante, quien además tenía problemas de adicción. Hace unos días, el intérprete de "El dinero viene y va" quiso cerrar el asunto y desearle lo mejor a su todavía esposa. Sin embargo, ahora quiso aclarar que nunca agredió físicamente a la empresaria. "En mi vida la he maltratado. Estoy dispuesto a someterme a un detector de mentiras, pero no", aclaró Méndez al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Cada quien tiene su verdad". El exvocalista de la Original Banda El Limón asegura que pretende aclarar todo a nivel público; para ello, "pronto haré una rueda de prensa para platicar sobre eso". También mencionó que el divorcio no se ha concluido aunque sigue en curso. Considera que el retraso se debe más a un asunto legal que a conflictos entre la expareja sentimental. "Ahí va [el divorcio], dándole para adelante. Se está tardando más de lo que esperaba, pero ahí va", confesó. "Creo que son cosas de abogados. Nosotros dos, creo que no hay nada que pelear". Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera | Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo Méndez se negó a opinar sobre la nueva relación sentimental de Chiquis Rivera, quien además, se mostró desnuda en sus redes sociales. Mientras tanto, el cantante quiere dejar de alimentar la polémica y continúa cumpliendo sus compromisos profesionales; incluso, aunque todavía no es oficial, no descarta hacer alguna colaboración con la banda que lo dio a conocer.

