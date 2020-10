Close

"Mi obsesión fue hacer feliz a mi esposa, por eso me perdí" ¡Lorenzo Méndez habla de Chiquis Rivera! Peleas, un mes en rehabilitación... Nada fue suficiente para hacer feliz a la hija de Jenni Rivera, quien se negaba a que él retomara su carrera musical temerosa de que recayera en sus antiguas adicciones al alcohol y las drogas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un gran amor y las dos caras de una misma moneda… Hoy Lorenzo Méndez relató su versión del porqué de la separación definitiva de su esposa Chiquis Rivera y se confesó con Tanya Charry en una exclusiva para El Gordo y La Flaca. El cantante, enamorado y triste, reveló con todo lujo de detalles cómo se sentía una semana después de haber salido a la luz su demanda de divorcio con la hija de Jenni Rivera: “He estado mejor”, bromeó. “Como dicen en inglés, I’ve been better”. Méndez confiesa que los problemas comenzaron después de su boda, cuando ya llevaban cuatros años de relación: “La convivencia cuando te casas, y lo platicábamos, es muy diferente”, dijo. Image zoom Instagram/ Chiquis Rivera “Empezaron como las diferencias de qué es un esposo, cuál papel lleva el esposo, papel de amigo, papel de papá… ¿Cuál amor es el que estás buscando como esposa?”, se preguntaba él. Y al final, pudieron más las diferencias que el amor: “Fueron muchas cosas, yo creo que inseguridades,falta de respeto, mentiras, hubo indiferencias, mi vida no estaba cuadrando con los planes de ella”, aseguró. “Planes míos, planes personales míos, sueños míos, metas mías, no estaban en el plan de vida de ella”. Image zoom (Instagram/ @lorenzomendez7) Mientras que él quería retomar su carrera, a Chiquis no le parecía para nada la mejor idea… “Quería regresar a la música, la música está en mí, es parte de mi vida, no puedo quitarme eso” y no es que ella no quisiera verle triunfar, “yo creo que le tenía más miedo a las cosas que vienen con la música”, dijo refiriéndose al peligroso ambiente del mundo del entretenimiento. “Yo causé esas inseguridades en ella”, confesó también el cantante. “No nacieron de la nada, por las cosas del pasado…”, dijo recordando sus adicciones a la droga y el alcohol. Image zoom (Instagram/ @lorenzomendez7) En junio se ingresó en un centro de rehabilitación para tratar de salvar su matrimonio, cerca de Dana Point en Orange County: “Para hacerle una persona feliz y que se sintiera segura, llegué hasta a meterme a un centro de rehabilitación en el mes de junio este año, que mucha gente no sabe y que no había contado porque hay mucho más que viene con este cambio de vida que ahora quiero vivir”, añadió. Se motivó a entrar “sabiendo que yo puedo ser mejor persona. Siempre voy a ser mejor persona, pase lo que pase, a veces me equivoco, a veces me caigo y todo, pero siempre mi meta es levantarme a ser mejor persona. Más aún si puedo hacer a mi esposa feliz, tener más paz interiormente y tomar el toro por los cuernos y realmente atacar este demonio”, confesó con humildad. No recibió visitas durante su retiro espiritual: “Solo, aislado, diez personas, me reencontré con quien era Lorenzo”, reveló. Image zoom Instagram/ Lorenzo Mendez A su regreso, todo parecía haber vuelto a su cauce: “Vivimos una paz bien bonita, lamentablemente no duró mucho tiempo, empecé a platicarle mis planes, cosas que son importantes para mí, que me hacen sentir hombre y no sé, no son los mismos planes de ella”. Él insistía en regresar a la música, mientras que ella no daba su brazo a torcer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Llevábamos tres días peleando, bueno no peleando, cada vez que queríamos platicar, como dicen, somos dos alfas, no podíamos quebrar la línea de comunicación, lo que ella quería expresar, lo que yo quería expresar…” Image zoom “Quiero aclarar algo que ella dijo que fue algo mutuo, mira, en realidad no”, aclaró. “Yo soy una persona que siento que mi amor se merece… Pero ella me dijo después de dos días que era mejor separarnos”, concluyó. “Recuerdo que lloré, le di un beso en la frente y le dije vamos a estar bien. Agarré lo más que pude de mis cosas de la casa y me fui a Texas. Me fui para allá, pasan estas semanas, yo tratando la estrategia de a lo mejor darle espacio, pero quizá en su corazón era un ya definitivo”, dijo rememorando las últimas semanas. “Mi obsesión, mi meta estos últimos años, ha sido hacer a mi esposa feliz, a lo mejor por eso me perdí”. La conductora le recordó que Chiquis al hablar de su ruptura dijo que “él tiene muchas cosas que arreglar”. “Definitivamente”, asintió Lorenzo. “Igual que ella, igual que todos, todos tenemos nuestros propios demonios, nuestros propios traumas”. Image zoom (Instagram/ @lorenzomendez7) Tanya Charry aseguró que Lorenzo Méndez le confesó tras las cámaras que su mayor error, a su juicio, fue haberse salido de su hogar, dejado la casa, que debió quedarse allí para tratar de arreglar las cosas en persona, porque él hubiera querido que su esposa le hubiera apoyado en perseguir sus sueños, ya que no había recaído. Un triste drama familiar que desafortunadamente tienen que vivir de cara al público, porque la fama tiene un precio muy caro.

