Lorenzo Méndez asegura haber cerrado el capítulo que vivió con Chiquis Tras estar oficialmente divorciado de Chiquis desde julio de 2022, Lorenzo Méndez deja atrás lo que vivió durante ese proceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2020, Chiquis y Lorenzo Méndez anunciaron su separación tras haberse casado el año anterior. Tras dos años de estira y afloja, en julio de 2022, concluyó el proceso de divorcio. Ahora, el cantante ha decidido dejar atrás toda la polémica que se desató con las supuestas razones de su separación y asegura no querer hablar más de su pasado. "Ese ciclo ya se cerró hace mucho tiempo. Ya lo platiqué, desde hace dos años, en lo que quedamos. Ya lo pasado, pasado", mencionó Méndez a los medios de comunicación. "Definitivamente, ya [ha llegado el perdón]". Pese a lo anterior, el intérprete del regional mexicano dio a conocer que acaba de lanzar su primer disco titulado Qué creías donde deja al descubierto todo lo que sucedió durante el término de su matrimonio con la hija de Jenni Rivera. Incluso, confesó que fue una especie de catarsis de lo que había vivido en esa etapa. Lorenzo Mendez y Chiquis Rivera Lorenzo Mendez y Chiquis Rivera | Credit: NPA/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para que lo chequen por ahí [el disco] Qué creías de Lorenzo Méndez en todas las plataformas digitales. Es parte de mi vida, de lo que viví. Les va a gustar. [Va dirigido] a todas esas personas que alguna vez han pasado algo, que les han roto el corazón", explicó."Es mi primer disco y la mayoría de las canciones las escribí. Así que va muy ad hoc a lo que estaba viviendo en ese momento. Me ayudó mucho de terapia, de sacar muchas cosas que tenía ahí [guardadas a nivel emocional]". Ahora, Lorenzo Méndez está promoviendo este álbum, al tiempo que cumple con sus compromisos profesionales y personales.

