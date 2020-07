Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera consideran “absurdo” el costo de la prueba del coronavirus La pareja compartió un video en las redes sociales en que cuentan lo que les costó practicarse la prueba y comparten la opinión de que debería ofrecerlo el estado de manera gratuita. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras reconciliarse y anunciar que dieron positivos al coronavirus, Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se quejaron en las redes sociales del precio que tuvieron que pagar por hacerse la prueba. Ambos cantantes opinaron que el gobierno debería cubrir el costo de algo que aporta al bien común y lamentaron que se pida entre $200 y $150 para practicarse la prueba. “A mí se me hace absurdo que tengas que pagar $200 o $150 para una prueba de COVID-19”, dijo Méndez en un video en Instagram. A lo que su esposa estuvo de acuerdo y agregó: “Está mal eso, malísimo. El gobierno debe de pagarlo”. Además del video, el cantante también se pronunció sobre el tema en su cuenta de Twitter en la que reiteró que ante la seriedad de la enfermedad, entiende que el gobierno debe cubrir los gastos "a todo el mundo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre su salud, dijo que tanto él como su esposa se encontraban bien, no sentían síntomas y que iban a pasar la cuarentena en casa. “No tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, no más me siento un poquito cansada y no puedo probar mucho [por la pérdida del gusto], pero estoy bien”, expresó la hija de la Diva de la Banda durante un en vivo en las redes. De muy buen humor, aseguró que él se lo contagió, ya que le besó después de reconocer que le dolía un poco la garganta en el hotel en el que se habían hospedado durante el fin de semana del 4 de julio y donde se dio su romántico reencuentro, suceso gráficamente documentado en el programa Suelta la sopa (Telemundo). De acuerdo al departamento de Salud de California, hay puntos de prueba en el estado en que el gobierno asume el costo de la prueba si a quien se le practica carece de seguro médico. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

