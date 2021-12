¡Lorenzo Méndez, antes y después de su impactante pérdida de peso! El concursante de Así se baila no ganó la final, pero ha cambiado su cuerpo de forma radical, igual que este año hicieran Adamari López o Alicia Machado Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lorenzo Méndez y Jessica Díaz no ganaron ayer la final de Así se baila, pero el viejo amor de Chiquis Rivera luce nuevo look al finalizar el año, con una transformación física impactante al perder peso y recuperar una figura más esbelta, tal y como lo lograron también este 2021 Adamari López y la ganadora de La casa de los famosos Alicia Machado. El cantante regional no dudó en colgar en su cuenta de Instagram una foto con el torso desnudo en el que debajaba claro el antes y el después de su abdomen, algo que impresionó a sus seguidores. "Te invito a creer en ti mismo, en amarte a ti mismo, en enfocarte en ti mismo. En salir de tu zona de comfort y ver la vida de otra manera. Esto solo es lo físico que ha cambiando en mi. Mi chip mental fue cambiando y eso es lo más Chingon💯🔥", y le avisó al próximo año: "prepárate que ahí llego. Ya ven", bromeó "hasta cuando pierdo, gano. Lorenzo 2.5". Lorenzo Méndez before and after Credit: IG Lorenzo Méndez



"Todavía me falta y no ahí atajos para el éxito", finalizó, para después añadir las etiquetas de campeón, trabajo duro, dedicación, disciplina, amor propio, foco, visión y trabajo. Los comentarios volaron en cascada sobre su feed: "te ves espectacular", "qué bien te ves", "felicidades", todo eran alabanzas para el intérprete de Sigue sin mí. Lorenzo Méndez Credit: IG Lorenzo Méndez Según afirmó Chiquis el pasado noviembre, el divorcio entra ella y el cantante todavía no se ha formalizado porque faltaba la firma de su ex. En cuanto a su nueva y posible relación con su compañera de baile, Jessica Díaz, Lorenzo y ella han dicho siempre que son solo buenos amigos.

