¿Asaltado o huyendo para no pagar a sus músicos? ¡Lorenzo Méndez en el ojo del huracán! Después de alertar en sus redes de que había sido víctima de una agresión en la carretera, el manager de sus músicos tuvo una versión muy distinta de los hechos... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lorenzo Méndez acaba de realizar una exitosa mini gira en Texas, en unos momentos de su vida en los que disfruta su vuelta a la música rodeado del cariño de sus fans, que tuvieron una oscura sombra el pasado fin de semana cuando el cantante alertó en sus redes de que había sufrido un altercado en la carretera en el que había temido por su vida, sin especificar detalles. "Me acaba de pasar algo mal rollo. Mi vida estuvo en peligro…", escribió muy temprano la mañana del domingo en su cuenta de Twitter. "Nos trataron de sacar de la carretera y hacernos chocar", escribió una hora más tarde. Los usuarios en las redes y los medios de comunicación especularon con lo que podría haber sucedido, desde un posible asalto hasta el road rage de algún conductor agresivo, pero mientras que el cantante guardó silencio, el supuesto acosador, quien resultó ser el manager de la banda con la que tocó en su evento, tiene una versión muy diferente de los hechos. Lorenzo Méndez Twitter Image zoom Credit: Twitter Lorenzo Méndez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beto Ruiz, manager de la Banda El Rancho, acaba de dar unas escandalosas declaraciones, compartidas en el programa de El gordo y la flaca, que aclararían qué fue exactamente lo que pasó durante el altercado: él sólo quería cobrar el dinero de los músicos, porque a su parecer Lorenzo Méndez quería irse sin pagar. "Al terminar, él mueve la troca para un lado, Lorenzo Méndez salió por el frente, el chófer sale por atrás y entonces, entonces salen huyendo a la carrera como si fueran unos ladrones", aseguró. "Quisieron huir para no pagarnos a nosotros, es lo que tienen los promotores, que se quieren robar el dinero y aquí a la banda la dejan sin dinero, le dejan a uno embarcado, entonces yo tuve que pagarle a la banda de mi bolsa", finalizó. Lorenzo Méndez Image zoom Credit: IG Lorenzo Méndez Los empresarios del local aseguraron al programa haber pagado al cantante, quien al parecer no pagó a los músicos y esto dijo Beto Ruíz: "todo va a salir a la luz porque yo también voy a empezar a hablar, se quiere agarrar de esto para hacerse la víctima". El manager de Lorenzo Méndez habló con la producción de El gordo y la flaca, esto dijo Lili Estefan al respecto : "él nos explicó que es él el quien hace las negociaciones de Lorenzo y perseguirlo no era la forma para que les pagaran su dinero. Por eso se asustó y publicó sus mensajes". Por su parte, éste fue el mensaje que compartió Lorenzo Méndez en su cuenta cuando la noticia comenzó a circular tras aparecer en televisión: Lorenzo Mendez Twitter Image zoom Credit: Twitter Lorenzo Méndez A la frase de Fake News! (noticias falsas), le añadió un emoji llorando de risa. ¿Qué sucederá ahora?

