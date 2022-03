Viudo de Edith González sufre otra dolorosa pérdida personal: "Descanse en paz" A través de sus redes sociales y con profunda tristeza, Lorenzo Lazo dio a conocer la partida de una mujer muy querida y admirada por él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde la partida de su esposa Edith González, Lorenzo Lazo ha permanecido apartado de los medios y manteniendo su vida privada lo más protegida posible. El respeto al recuerdo de la actriz ha estado por encima de cualquier entrevista o comentario al respecto. Lo que sí ha alimentado con momentos bonitos y significativos han sido sus redes, desde donde ha compartido la buena noticia de estar de nuevo enamorado. También de sus viajes, sus trabajos y, desafortunadamente, de noticias menos agradables. Este jueves, Lazo daba a conocer un duro golpe personal que acaba de sufrir. La pérdida de otra mujer muy importante en su vida de la que se despidió con todo el cariño. Lorenzo Lazo y Edith Gonzalez Credit: Victor Chavez/Getty Images "Con mucha tristeza me entero de la muerte de mi querida amiga Becky Alazraki. Mis condolencias a su familia y a la larga lista de amistades que acumuló en su vida. Descanse en Paz. Que sus seres queridos no sepan más de penas", escribió conmovido en este tuit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Becky era conocida por ser toda una institución en el tema de la organización de eventos y su decoración en México. Aplaudida por su trabajo, también era una mujer muy querida por sus amigos, los cuales le han dejado mensajes de cariño y afecto desde primera hora. Becky Alazraki Becky Alazraki | Credit: IG/Ezquerro DJ Un tributo sincero de quienes la conocieron y quisieron al que se unió el viudo de la actriz por la amistad que mantuvieron durante tantos años. Descanse en Paz.

