¿Boda a la vista? ¡Estos son los planes del viudo de Edith González con su novia! Tras casi año y medio de relación, Lorenzo Lazo se mostró muy enamorado de su pareja Lourdes Peláez y confirmó si pasará por la vicaría por tercera vez. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Justo cuando se van a cumplir los 2 años de la muerte de Edith González, su viudo y gran amor, Lorenzo Lazo se mostró feliz y de lo más enamorado de su novia, Lourdes Peláez. La pareja, que ya lleva casi un año y medio de romance, dio unas declaraciones a los medios que esperaban por ellos en el aeropuerto, y allí compartieron la noticia que todos quieren saber. ¿Habrá una tercera boda para el economista? Sinceros y sin rodeos, los tortolitos no tuvieron reparo en contestar a la pregunta del millón. "Creo que es muy pronto para decidir", se adelantó Peláez bajo la mirada de su novio que parecía muy de acuerdo con la respuesta dada. Lo que sí se celebrará en breve será la misa en honor a la primera actriz que está preparando la familia de la artista con quien Lorenzo confirmó tener una excelentísima relación. "Siempre hemos sido, siempre somos y siempre seremos familia", quiso resaltar por encima de todo. Edith González con su esposo, Lorenzo Lazo, e hija Credit: Mezcalent.com; Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ser preguntado por la pequeña Constanza, la hija de Edith, el empresario también fue tajante. "Ese es un tema que nunca voy a tocar en público porque una menor siempre merece respeto", añadió. Con boda o sin ella , Lorenzo y Lourdes dejaron constancia de lo felices que son a través de sus sonrisas cómplices que se pudieron percibir incluso con las mascarillas puestas.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Boda a la vista? ¡Estos son los planes del viudo de Edith González con su novia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.