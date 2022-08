Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, confirma que se separó de Lourdes Peláez El economista Lorenzo Lazo, el viudo de Edith González, pone fin a su relación con Lourdes Peláez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lorenzo Lazo Lorenzo Lazo | Credit: IG/Lorenzo Lazo Lorenzo Lazo, el viudo de Edith González , no volverá a casarse. A pesar de que aparentemente mantenía una relación de ensueño con su novia Lourdes Peláez, ha confirmado que la misma ha llegado a su fin. "Fue una oportunidad que inició y que concluyó, y que tuve muchas satisfacciones", dijo en declaraciones a la prensa, según reportó el programa de televisión mexicano De primera mano, Aunque no ofreció muchas más explicaciones, el economista de 68 años dejó claro que volvía a ser un hombre soltero. Lorenzo Lazo Lorenzo Lazo | Credit: IG/Lorenzo Lazo Pero como sucede casi siempre, la prensa quiso saber cómo sobrellevaba la muerte de González hace tres años. "Han sido tres años de recomposición personal. Han sido tres años de cariño y recuerdos y de mucha satisfacción de la gente que, a lo largo de este periodo, mantiene vivo su recuerdo", dijo. "Cada quien digiere de manera distinta sus penas. Tengo una persona muy crítica todas las mañanas frente al espejo y este es el motor que nos echa a andar todos los días. Fue una relación de verdad, profunda, comprometida y que el tiempo que duró fue completa", añadió. También reconoció cuánto le place saber que la actriz vive en el recuerdo de mucha gente. Lorenzo Lazo Lorenzo Lazo | Credit: IG/Lorenzo Lazo "Me da mucho gusto ver que sigan pasando sus telenovelas en distintas partes del mundo, que su club de fans siga activo, es un motivo de satisfacción. Creo, también, que cada minuto al aire es un homenaje a su trabajo artístico al que ella dedicó su vida", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La separación de Lazo y Peláez no era algo que se viniera venir, ya que la pareja incluso tenía planes de boda. "Creo que es muy pronto para decidir", dijo el pasado año a los medios. Ambos, además, no se escondieron nunca para compartir su amor en redes sociales y fotos juntos. "Siempre hay motivos para celebrar la vida, y vamos juntos Lourdes", dijo en una ocasión.

