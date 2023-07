Viudo de Edith González tiene romance con conductora de tv Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, dio a conocer que mantiene una relación sentimental con la conductora Luz Blanchet. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Edith González falleció, el 13 de junio de 2019, estaba casada con Lorenzo Lazo. Tras enviudar, el economista continúa teniendo contacto con los parientes de la actriz, incluida su hija Constanza, a quienes los considera su "familia". De hecho, el también asesor, realizó una misa para recordarla en su reciente aniversario asegurando que siempre estará en su memoria y corazón. Lazo tuvo una relación sentimental con Lourdes Peláez, una publirrelacionista, con quien sostuvo un romance por un año. Ahora, se da a conocer que ha iniciado un nuevo idilio con Luz Blanchet. "Muchas felicidades a nuestra Luz Blanchet que anunció su relación. Lorenzo y Luz Blanchet hacen una pareja preciosa, la verdad estas son de las parejas que dices: 'mira, sí combinan', así es, Lorenzo Lazo, viudo de Edith González", reveló Andrea Escalona en el programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Luz Blanchet ya llevaba un ratote sin novio, se conocieron, luego (Lorenzo Lazo) la invitó a un lugar, empezaron como amigos, al mes se dieron un beso. Luz anda muy feliz, ya sus hijos se conocen y toda la cosa, va muy enserio". Edith González y Lorenzo Lazo Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Escalona aseguró que en breve la propia novia iría a esta emisión para dar mayores detalles al respecto. Luz Blanchet y Lorenzo Lazo Credit: Mezcalent X2 Cabe destacar que desde su divorcio, hace 13 años, la presentadora no ha sido relacionada sentimentalmente con algún caballero, hasta ahora. Ambos se conocieron en el evento titulado "A favor de lo mejor". Así, iniciaron una relación de amigos para luego convertirse en pareja. Se ha mencionado que los hijos de Luz Blanchet y Lorenzo Lazo ya se conocen y están de acuerdo con el idilio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Viudo de Edith González tiene romance con conductora de tv

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.