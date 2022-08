Viudo de Edith González revela cómo es su relación con Constanza, la hija de la actriz Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, habla de cómo está su situación emocional y familiar a tres años de la muerte de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 13 de junio de 2019, falleció la actriz Edith González, quien durante los últimos años de su vida estuvo casada con Lorenzo Lazo. El economista de origen mexicano se convirtió en un segundo padre para Constanza, la hija de la actriz; incluso, se sabia que mantenía una estrecha relación. Sin embargo, tras la muerte de la protagonista de la telenovela Eva, la trailera, la jovencita se fue a vivir con su progenitor Santiago Creel y la familia de este. ¿Qué ha pasado con la relación del viudo de la famosa y la chica? "Somos familia [Constanza y yo], fuimos familia y vamos a seguir siendo familia", advirtió Lazo a los medios de comunicación. Si bien el asesor ha iniciado una nueva relación sentimental, reconoce que la pérdida de González no ha sido fácil de sobrellevar; por el contrario, ha tenido que trabajar arduamente para poder superar la pérdida. "Han sido tres años de recomposición personal, han sido tres años de cariño y recuerdos y de mucha satisfacción de la gente que a lo largo de este periodo mantiene vivo su recuerdo", confesó. "Cada quien digiere de manera distinta sus penas. Tengo una persona muy crítica todas las mañanas frente al espejo y este es el motor que nos hecha a andar todos los días. Fue una relación de verdad, profunda, comprometida y que el tiempo de duró fue completa". Edith Gonzalez y Lorenzo Lazo Edith Gonzalez y Lorenzo Lazo en los Premios Billboard a la Música Latina, 2016 | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo Lazo está feliz de que, pese a su muerte, Edith González siga vigente; incluso, celebra que la familia de la actriz quiera defender su legado artístico y crear una fundación en su nombre para apoyar en la lucha contra el cáncer, debido a que fue la enfermedad que le quitó la vida. Edith Gonzalez y su hija Constanza Creel Edith Gonzalez y su hija Constanza Creel | Credit: Instagram/@edithgonzalezmx1 "Me da mucho ver que sigan pasando sus telenovelas en distintas partes del mundo, que su club de fans siga activo, es un motivo de satisfacción. Creo, también, que cada minuto al aire es un homenaje a su trabajo artístico al que ella dedicó su vida", enfatizó. "Veré con mucha satisfacción que se reconozca la calidad artística, el valor humano, el ejemplo de madre que fue y, en mi experiencia, la gran esposa con la que compartí diez años".

