Viudo de Edith González recuerda a la actriz de una manera muy especial Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, no dejó pasar el segundo aniversario luctuoso de la actriz. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 13 de junio, se cumplieron dos años de la muerte de Edith González a causa del cáncer del ovario que padecía. Por ello, su viudo, Lorenzo Lazo, quiso recordarla con una ceremonia religiosa que realizó en la Ciudad de México. "Con motivo del segundo aniversario luctuoso de Edith Gonzalez de Lazo, se celebrara una misa privada", escribió en su cuenta de Instagram. Además, de acompañar el texto con una imagen de la invitación pertinente, el economista proporcionó un enlace para que las personas pudieran estar presentes de manera digital. También le propuso asistir a cualquier templo y dedicar la ceremonia en honor de la fallecida actriz. "In memoriam. Edith González de Lazo. II Aniversario luctuoso. Se celebrará una misa privada en cumplimiento a las condiciones sanitarias. Los familiares agradecen todos los gratos recuerdos recibidos y, por ser domingo, invitan a sus simpatizantes y público interesado, a asistir a La Santa misa en la iglesia de su elección para rezar de manera comunitaria por su eterno descanso", se podía leer en la tarjeta. Lorenzo Lazo y Edith Gonzalez Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después de dicha ceremonia, Lazo dio a conocer una imagen con una enorme corona de flores que montó frente a la tumba de la protagonista de la telenovela Eva, la trailera. Amigos, familiares y seguidores reaccionaron ante esta instantánea. "Te abrazo grande compadre", mencionó Mauricio Islas. "¡¡Abrazo total!! Para todos querido. !Mi amor con ustedes!", dijo Vanessa Bauche, quien fuera amiga cercana de González. También hubo cibernautas que lamentaron la pérdida. "Que triste Dios mío. A dos años aún nos cuesta aceptar. Gracias por recordarla siempre"; "No puede creer que mi güera está en ese lugar [el cementerio]", y "Dos años que aún duelen como si fuera", entre otros, fueron algunos de los comentarios. Sin duda, Edith González dejó una huella profunda en sus familiares, amigos y fanáticos.

