Viudo de Edith González hace importantes confesiones sobre la actriz y su hija Constanza Lorenzo Lazo abre su corazón y revela algunos secretos de Edith González y su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2010, Edith González contrajo nupcias con Lorenzo Lazo, quien se convirtió en un segundo padre para Constanza, la única hija se la fallecida actriz, y con la cual convivió hasta que la ahora jovencita se fue a vivir con su progenitor Santiago Creel y su respectiva familia. Ante ello, el economista fue cuestionado sobre la relación que mantiene con la chica ahora que ya no viven juntos. "Fuimos familia, somos familia y vamos a seguir siendo familia", advirtió Lazo a los medios de comunicación. "Tiene un lugar siempre en mi vida y en mi corazón, y muy bien ganado, y muy respetado". El hombre de 68 años ha sido muy discreto en cuanto a la relación que mantuvo con la protagonista de telenovelas como Eva, la trailera, Vivir a destiempo y Doña Bárbara. Ahora, responde que es lo que conserva de la famosa. "Es una pregunta que no sabría contestar. Lo que guardo, que es invaluable, son recuerdos", confesó. "Y eso no tiene precio, no tiene tiempo, no tiene dimensión. Y eso es lo que quizá más acumula uno en una relación". Edith Gonzalez y su hija Constanza Creel Edith Gonzalez y su hija Constanza Creel | Credit: Instagram/@edithgonzalezmx1 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorenzo Lazo también es hermético en lo que ha su vida privada corresponde; por ello cuando, en agosto de 2022, se dio a conocer que había concluido su relación de dos años y medio con Lourdes Peláez, fue escueto para confirmar que, efectivamente, el romance había terminado pero no evitó dar mayores detalles, pese a que la señora aseguró que la separación se llevó a cabo en los mejores términos.

