El viudo de Edith González rinde el más emotivo de los tributos a la actriz en el aniversario de su muerte Además de la misa en familia en su honor, Lorenzo Lazo ha rendido tributo a su esposa compartiendo una imagen muy íntima que ha conmocionado a sus fans. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 13 de junio del 2019 el mundo del entretenimiento se vestía de luto al conocer la muerte de una de sus grandes, Edith González. La actriz nos abandonaba tras una larga y valiente lucha contra el cáncer. Este sábado se cumple un año de su partida pero la protagonista de Salomé sigue presente y viva en nuestro recuerdo. Su esposo, Lorenzo Lazo, ha querido homenajear a la mujer de su vida con un gesto muy íntimo y personal que ha compartido con quienes sabe tanto la quisieron, sus seguidores. Sin palabras y con tan solo una imagen que lo dice todo, el economista ha demostrado su profundo amor y la tristeza de no tenerla con nosotros. Una fotografía que Edith que le acompaña cada día. La imagen que Lorenzo comparte en su mesita muestra a la Edith que recordamos, feliz, sonriente y enamorada de la vida. Junto a ella el empresario ha dejado unas rosas blancas, las que a ellas les gustaban y una vela en su nombre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta publicación, el último gran amor de la artista mexicana le ha hecho su homenaje más personal del que ha hecho cómplice a sus fans. Hoy sábado habrá una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe a la que acudirán sus seres más queridos y que se podrá seguir desde Youtube y la página web oficial de la Iglesia. Amigos del medio le han dedicado unas palabras muy especiales a su compañera, a la que han recordado con mucho amor y cariño. Edith se marchó a los 54 años pero nos dejó su legado actoral y, sobre todo, las ganas y la fuerza de disfrutar de la vida hasta el último suspiro, como hizo ella. Un abrazo hasta allá donde estés, compañera.

