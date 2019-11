Lorenzo Lazo construye un altar en honor a sus dos esposas, Edith González y Concha de la Mora, por el Día de los Difuntos Con motivo de esta celebración, el viudo de Edith ha rendido un sentido homenaje a las dos mujeres de su vida. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Todos los días recordamos a quienes nos dejaron, pero en el Día de los Difuntos se hace un poquito más. Una jornada para celebrar a quienes amaremos siempre y permanecen más vivos que nunca en el corazón. En honor al recuerdo de sus dos esposas, Lorenzo Lazo ha levantado un espectacular altar que ha compartido en sus redes. El economista ha conmovido a todos sus seguidores con este merecido homenaje a las dos grandes mujeres de su vida, Concha de la Mora y Edith González, ambas víctimas del cáncer. La enfermedad ha marcado la vida de Lorenzo que con este gesto demuestra que la muerte nunca podrá acabar con su amor infinito a ambas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ofrenda y altar de muertos familia Lazo. Dedicado a Edith González de Lazo y Concha de la Mora de Lazo", ha escrito Lorenzo junto a esta conmovedora imagen. Image zoom Instagram Edith González/ @1edithgonzalezmx La actriz nos dejaba en junio después de una valiente lucha contra la enfermedad y diez años de feliz matrimonio con Lorenzo. Concha, primera esposa del empresario con quien estuvo casada durante 18 años, también fue víctima de la misma afección. Nos unimos a este merecido homenaje a ambas mujeres, cuyo recuerdo permanecerá siempre vivo en quienes las amaron. Advertisement

Close Share options

Close View image Lorenzo Lazo construye un altar en honor a sus dos esposas, Edith González y Concha de la Mora, por el Día de los Difuntos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.