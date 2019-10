Conoce a la novia del hijo de Chayanne By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next El hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, está muy enamorado de su hermosa novia, a quien presume en sus redes sociales. ¡Mira quién es ella! Empezar galería Primogénito Image zoom IG/Chayanne El hijo mayor del cantante puertorriqueño Chayanne, Lorenzo Figueroa, está enamorado. Advertisement Advertisement Arelis Rodríguez Image zoom IG/Arelis Rodriguez Su novia tiene 21 años y vive en Miami. Cuerpazo Image zoom IG/Arelis Rodriguez A la joven le gusta compartir fotos suyas en bikini. Advertisement ¡Qué risa! Image zoom IG/Lorenzo Figueroa Figueroa publicó esta foto de ambos en sus redes. ¿Cuál es el chiste, chicos? Listos para Halloween Image zoom IG/Lorenzo Figueroa “Ella es mi bruja”, publicó el joven en redes. Almas gemelas Image zoom IG/Arelis Rodriguez La joven pareja mostró su compenetración usando las mismas camisetas. Advertisement Advertisement Advertisement Muy relajados Image zoom IG/Arelis Rodriguez Estos dos saben cómo pasarla bien — y combatir las altas temperaturas en Miami. Muy enamorados Image zoom IG/Arelis Rodriguez La pareja se ve muy enamorada en esta foto. ¿O no? Románticos Image zoom IG/Arelis Rodriguez Al parecer, solo tienen ojos el uno para el otro. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Beso, beso, beso! Image zoom IG/Lorenzo Figueroa Figueroa le plantó tremendo beso en la mejía a su novia y ella explotó de felicidad. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

