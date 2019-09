¡Oh, oh! Lorenzo Méndez le aplica su medicina a Chiquis Rivera ¡y ella enseña de más! Un video no apto para quienes le tienen fobia a las agujas: Lorenzo Méndez le clava una aguja en el trasero a su esposa Chiquis ¡y ella enseña de más! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estos han sido meses de mucho ajetreo para Chiquis Rivera y su flamante marido, Lorenzo Méndez. Primero vino su boda que acabó en un escándalo y pleito con la prensa. Y luego la pareja puso mar de por medio para gozar de su luna de miel en Grecia. Lógicamente este huracán de emociones ha dejado exhausta a la hija de la desaparecida cantante Jenni Rivera. Por ello, cuando en un reciente capítulo de The Riveras (Universe) la doña abrió las puertas de su fabuloso hogar, también nos mostró su lado más vulnerable revelado el tratamiento médico que adoptó para vencer el cansancio. Curiosamente el clip resultó ser una combinación de gracia y picardía donde la doña enseñó un poquitín de más. En el vide que circula por redes se aprecia a la pareja en el dormitorio de su mansión. Chiquis, vestida de pantalón y blusa se apoya en su enorme cama y se baja el pantalón revelando parte de sus pompis. “Apriétalo y solo dale un golpecito”, le pide ella a su marido para que le colocara una inyección. “Siente mis músculos”. “Nena, solo relájate. Suelta la aguja”, le pide él mientras intenta inyectarla. “He estado muy estresada últimamente y no he podido hacer ejercicio como a mí me gusta. Entonces fui al doctor y me dijo ¿sabes qué? lo que te va a ayudar para fortalecer tu metabolismo y darte energía y combatir el estrés es la vitamina B12”, explicó ella sobre el tratamiento que está siguiendo. “Lo loco e irónico es que él odia las agujas pero no le importó clavármelas. De hecho ¡no le importa clavármela para nada!”, comentó pícara la cantante. Image zoom Instagram/Comentarios de Celebridades SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video viene a confirmar una vez más que a Chiquis las críticas le vienen grandes y que no tiene miedo a mostrar ni su intimidad ni su figura. Así pudimos constatar a finales de agosto pasado cuando la doña posó en bikini de paseo por las bellas playas de Puerto Rico. “La pasamos de lo mejor en la isla del encanto. Desde bailar con su gente, a comer su rica comida, a embotellar nuestra propia botella de ron. Amo hacer mi vida contigo”, exclamó la cantante al posar al lado de su marido. ¡Se nota! Advertisement EDIT POST

