Lorena Meritano se muestra como Dios la trajo al mundo en Instagram La argentina no tiene tapujos en mostrar su figura en público. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer, la actriz Lorena Meritano está tomando cada lección de vida de la mejor manera: libre y sin inhibiciones. Entre viajes, la promoción de su nuevo libro Sobreviviente, nuevos proyectos y más, la querida intérprete comparte detalles de su vida con sus fans y seguidores a través de las redes sociales. Si bien cada pensamiento va a acompañado de una imagen, una de las más recientes ha llamado la atención: Una foto de Lorena como Dios la trajo al mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feriado decimos acá … Festivo, dicen otros. Día de descansar", subtituló la imagen en la que se encuentra acostada y solo muestra un tatuaje que dice "soltar". La publicación causó tal conmoción entre sus seguidores que los mensajes no se hicieron esperar. "Cuando una persona está sola, se encuentra a sí misma. Cuando suelta lo pasajero, encuentra el cielo", escribió una seguidora. Image zoom Lorena Meritano/Instagram Con respecto a la foto desnuda, un seguidor comentó. "Abusiva, esa foto es causal de divorcio". A lo que Lorena respondió: "Gracias. Decile a tu mujer que le mando besos y soy inofensiva". Image zoom Instagram/Lorena Meritano Oficial Como era de esperarse, no muchos estuvieron de acuerdo con el desnudo, pero para ellos, Meritano también tuvo respuesta. "Totalmente o inseguridad. Nunca estaría con alguien inseguro o que no me deje sacar fotos en bolas o no me deje ser libre. Confunden todo. El respeto es otra cosa y la lealtad también. "Soy felizmente soltera y si estuviera en pareja lo haría con alguien que no me diga que no puedo ser yo ni libre. Existimos personas que amamos la lealtad y ser leal no pasa por una simple foto". ¡Bien dicho! Advertisement

