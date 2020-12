Close

Lorena Meritano se desnuda y muestra sus tatuajes sobre las cicatrices de sus pechos La actriz cubrió las cicatrices que le dejó la mastectomía con estos dibujos y se mostró entusiasmada con los resultados. "Tal vez pocos lo comprendan". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es de esas personas a las que siempre acompaña una sonrisa. Incluso en los momentos más difíciles de su vida, Lorena Meritano ha sacado fuerzas para seguir apostando por la vida. Con el cáncer de mama atrás y una mastectomía en su pecho que quedó marcado por las cicatrices, la actriz argentina de 50 años ha hecho uno de sus grandes sueños realidad. Valiente como siempre, se ha desnudado en sus redes para mostrar la obra de arte en sus senos, unos tatuajes llenos de belleza y esperanza que cubren esas cicatrices que dejó la enfermedad. "Estoy muy emocionada y tal vez pocos lo comprendan...", escribió junto a esta imagen. Este precioso dibujo muestra una mariposa que vuela libre y se posa en una rama que abraza sus heridas curadas y fruto de una batalla que ha ganado. Este diseño es la imagen de la "libertad y belleza sobre dolor y enseñanzas. Cierre de un ciclo maravilloso. Estoy muy emocionada. Gracias a Dios por ayudarme a ser tan fuerte y valiente, y sobre todo, libre", expresó emocionada sobre esta fotografía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, como ella comparte, hay libertades que todavía se escapan de las manos y por eso tuvo que cubrir sus pezones, pues Instagram no lo permite. Una situación que Lorena no dejó pasar y señaló de sin sentido, especialmente en un mundo en el que "hacemos la guerra a plena luz". Desde que le diagnosticaron el cáncer de pecho en 2014 no ha hecho más que luchar y mirar al futuro con fe y esperanza. No es la primera vez que muestra sus senos reconstruidos como ejemplo de que sí se puede. Image zoom Credit: Instagram/Lorena Meritano De nuevo, este gesto demuestra la guerrera que vive en ella y apuesta por la vida, la libertad y la felicidad. ¡Gracias, Lorena!

