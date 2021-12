Lorena Meritano responde a los mensajes de odio: "Estás muy fea", "Tienes voz de hombre" La actriz argentina hizo públicos los ataques y las críticas a su físico de las que fue víctima y aprovechó para contestar a sus haters. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde República Dominicana y con la mejor de sus sonrisas, Lorena Meritano compartió algunos momentos de su merecido descanso entre toma y toma de su nuevo proyecto, Dueños del tiempo. Desde la playita y presumiendo bikinazo, la bella actriz argentina dio a conocer cuáles son sus horarios y el tiempo libre que le deja su nueva película. Cariñosa como siempre con sus casi 2 millones de seguidores, parece que no todos recibieron ese afecto de la misma manera e incluso algunos se atrevieron a insultarla y meterse con su físico. Lejos de quedarse callada, Lorena quiso compartir las cosas tan desagradables que algunos le expresaron y, de paso, les mandó un mensaje claro (además de bloquearles, por supuesto). Lorena Meritano Credit: IG/Lorena Meritano "No saben la cantidad de gente que bloqueé, una que me mandó un mensaje de que me ponga a comer porque soy muy fea, otra que me mandó un mensaje diciendo que tengo voz de hombre y soy horrible... Yo no sé qué les pasa, qué desayunarán", contó en sus historias de Instagram. Lo que más le sorprendió es que "son mujeres con hijos que hablan de Dios. Es extraño ¿no?", dijo contrariada y sin entender este sinsentido. Lorena Meritano Lorena Meritano | Credit: IG/Lorena Meritano "Obviamente están enojadas con la vida, no son felices, no están contentas con su vida. Yo la verdad estoy tan ocupada en evolucionar, en ser mejor persona y en cumplir mis sueños y en crearlos, que yo solo les deseo amor y que sean felices", se despidió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorena ha demostrado ser una luchadora incansable, no solo de la vida, sino también como profesional. Esa entrega por crecer y hacer las cosas mejor ha tenido resultados maravillosos como este nuevo film en República Dominicana que la tiene entusiasmada. Con tantas cosas bonitas por hacer, no hay tiempo que perder en asuntos banales. ¡Toda la suerte en este nuevo proyecto, querida Lorena!

