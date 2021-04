Lorena Meritano se defiende de las duras críticas recibidas por su físico al posar en bañador La actriz argentina respondió a todos aquellos que arremetieron contra ella, su figura y su bikini. "Uso el traje de baño que me queda cómodo y mi celulitis es mía". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que ha demostrado Lorena Meritano es que no se rinde ante nada. La actriz argentina ha sido un ejemplo para muchas mujeres a la hora de enfrentar el cáncer, del que ha salido vencedora. En estos días ha vuelto a ser noticia por un suceso inesperado. En medio de unas vacaciones en República Dominicana, la artista compartió algunos momentos cómplices frente al mar y en traje de baño. Unas imágenes que han dado lugar a críticas muy duras contra su físico e incluso su bañador, al que describieron como "mata pasiones". Firme y directa, Lorena se dirigió a los medios y seguidores que lanzaron tales ataques contra su persona con un texto para reflexionar. "Tu opinión no es mi realidad. Estoy viva, estoy sana. Uso el traje de baño que me queda cómodo y mi celulitis es mía. Tengo 50 años y una vida que no necesita de levantar pasiones con un traje de baño ni ponerle filtro a mi celulitis. Hace rato le dije a mi cuerpo 'Te amo'", escribió en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un testimonio que fue aplaudido por muchos de sus seguidores y con el que lamenta que algo así pueda llegar a ser noticia. Una vez aclarado, volvió a presumir de su figura, de su bikinazo y de su amor por la vida. La autora del libro Sobreviviente disfrutó de estos días de descanso e hizo cómplices a su fans de su bonito encuentro con Juan Luis Guerra. ¡Felices vacaciones!

Lorena Meritano se defiende de las duras críticas recibidas por su físico al posar en bañador

