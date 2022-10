Lorena Meritano responde a comentario donde la llaman "esqueleto andando" La actriz Lorena Meritano respondió sabiamente a una persona que la llamó "esqueleto andando" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lorena Meritano recurrió a sus redes sociales para alertar a sus fans de no opinar sobre el cuerpo y vida de otras personas. "Es urgente y necesario no opinar desde la total ignorancia sobre el cuerpo. Ayer precisamente publiqué un video del programa del viernes y ayer mismo recibo, como infinidad de veces, este tipo de comentarios", escribió la actriz de Pasión de gavilanes en el pie de la foto que compartió en su popular cuenta de Instagram - que cuenta con casi dos millones de seguidores. En la imagen, podemos leer el cruel mensaje de una seguidora en el que compara a la actriz con "un esqueleto andando". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así respondió a las críticas Lorena respondió la crítica con un mensaje directo que ha sido aplaudido por muchos: "Estoy sana y hermosa y que vos no lo puedas ver no tiene nada que ver conmigo sino con tu espejo. Dios te bendiga". Meritano aprovechó la oportunidad para pedir a sus seguidores a reducir este tipo de comentarios hirientes. "Cuando estaba en quimioterapia recibía mensajes cómo 'te ves horrible calva', 'no te muestres así', 'querés dar lástima', 'qué suerte te dejó tu ex'", se sinceró. "Gracias a mi madurez y evolución puedo entender y no sufrir, enfermarme o enojarme con quienes, conocidos cercanos o desconocidos en redes sociales puedan decir, inventar, y/o opinar sobre mi cuerpo, mi apariencia o mi vida". lorena meritano se defiende de criticas Lorena Meritano en Buenos Aires en agosto 2022 | Credit: Mezcalent Es hora de crecer como sociedad, de respetarnos, amarnos, evolucionar, tomar consciencia, ser empáticos, ser humanos. ¿Es mucho pedir?". Lorena Meritano No es la primera vez que se defiende de los insultos. Hace unos meses, Lorena respondió a críticas por cambio de look.

