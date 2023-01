Lorena Meritano presume los tatuajes que se hizo en los senos La actriz argentina recordó su historial como sobreviviente de cáncer y compartió con sus seguidores la razón por la que le ha regresado la sonrisa al rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Lorena Meritano no deja de celebrar en grande haber vencido el cáncer de mama. Tras un largo proceso de recuperación en la que fue sometida a diferentes terapias, la argentina se encuentra más sana y positiva que nunca, por lo que no duda en compartir su historia. Tras haber decidido deshacerse de las cicatrices físicas causadas por la enfermedad con una serie de tatuajes en los senos, la actriz decidió compartir nuevamente un poco de lo que ha sido su camino, tras declararse libre de cáncer. Meritano compartió una imagen del recuerdo para explicar razón por la que recurrió a una conocida dibujante para tatuarse los senos y así desaparecer cualquier rastro de su padecimiento. Aunque aún le cuesta contar la extirpación de sus areolas, mostró sin pena el resultado que la tiene más que contenta. "Esas inmensas cicatrices que atravesaban mi torso no terminaban de gustarme, y un día viendo un artículo de un oncólogo muy prestigioso. Vi imágenes de muchas mujeres y hombres que tatuaban sus cicatrices y la sonrisa se les volvía más grande", explicó Meritano en su cuenta de Instagram. "Nadie que no lo haya vivido puede comprenderlo, tampoco quiero que lo hagan y mucho menos lo juzguen o critiquen". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorena Meritano Lorena Meritano | Credit: Lorena Meritano/Instagram La artista reveló que el proceso fue doloroso, pero que valió la pena por recuperar su autoestima y gigantesca sonrisa. "No voy a decir que no me dolió, pero mi umbral del dolor es inmenso después de tanto y la felicidad fue mucho más", expresó. Meritano agradeció a la tatuadora de nombre Juli, por la delicadeza en la que realizó el proceso y recomendó a sus seguidores consultar a un médico en caso de decidir seguir sus pasos. "No te digo que lo hagas [te tatúes], solo te comparto un pedacito de mi historia y las decisiones que tomé y tomo sobre mi vida y cuerpo, no están sujetas a opiniones no pedidas ni ajenas", dijo. "Obviamente siempre consulto con médicos y profesionales mis pasos con responsabilidad y amor por mi salud, física, emocional y psicológica, que sigo construyendo un día a la vez". Lorena Meritano Lorena Meritano | Credit: Lorena Meritano/Instagram Meritano aprovechó para denunciar la doble moral que existe en las redes sociales, que la obligó a tapar parte del trabajo de Juli. "Lamentablemente tuvimos que tapar el tatuaje de areola mamaria por la doble moral e idiotez de esta red social, donde una areola es cancelada y la violencia permitida", puntualizó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lorena Meritano presume los tatuajes que se hizo en los senos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.