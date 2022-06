Lorena Herrera vuelve a pronunciarse en contra Ninel Conde La rivalidad entre Lorena Herrera y Ninel Conde parece no tener fin. La primera hizo una burla sobre la popularidad de su colega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que entre Lorena Herrera y Ninel Conde no existe ningún tipo de relación; he hecho, se ha rumorado que ambas han rechazado proyectos para no trabajar juntas. Ahora, la primera, quien está lanzando una canción titulada "Con nadie más", vuelve a pronunciarse en contra de el Bombón asesino, cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de hacer un dueto musical. "Ay ¡por el amor de Dios! Que se me haga por favor. Al fin tener un éxito yo como cantante. [Ninel Conde] y yo sería fantástico, ¡qué bonito!", mencionó Herrera en tono de broma a los medios de comunicación. "[Ninel Conde] nada más tiene uno [un tema exitoso], 'El bombón [asesino]', entonces cantaríamos 'El bombón'", continuó la sorna. "Ahorita estoy en un momento de mi vida que solamente hago cosas que disfrute, que me gusten mucho; entonces, Dios quiera que eso se haga". La actriz dejó claro que a diferencia de su colega, "yo tengo varios éxitos" y nombró de ejemplo "Masoquista" y "Flash"; incluso siguió bromeando y hasta bailó al ritmo de "El bombón asesino". También mencionó que Conde tampoco goza de un talento vocal como ocurre con ella. "No [creo que se vaya a molestar] porque es como si yo me molestara porque dijeran de mí que no soy la gran cantante, yo misma lo digo", advirtió. "Uno no tiene que enojarse porque alguien te diga tus verdades, no. Si estás gorda y alguien te dice que estás gorda, es que estás gorda y tú sabes que estás gorda porque te va a molestar". Lorena Herrera y Ninel Conde Lorena Herrera y Ninel Conde | Credit: Medios y Media/Getty Images; Alberto Rodriguez/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lorena Herrera fue sincera al aclarar que "creo que el baile no es lo mío; ahí Niurka me puede decir '¿bailas?'. Y hablando en un tono más serio, se dijo agradecida de poder seguir vigente y tener un público cautivo. "Es un orgullo para mí porque ni soy la gran cantante, ni tengo una disquera, ni nada. Entonces, estar compitiendo con gente tan importante [en plataformas musicales], vale para mí bastante", comentó. "No sé ni cómo se descarga una canción".

Lorena Herrera vuelve a pronunciarse en contra Ninel Conde

