Lorena Herrera revela que perdió el libido: "No se lo dije a mi marido"

Con 19 años de casada, Lorena Herrera está muy feliz en su matrimonio. Sin embargo, en un momento descubrió que había perdido el libido; lo cual, le impedía tener intimidad con su marido Roberto Assad. Esta situación preocupó a la actriz y evitó comentárselo a su pareja sentimental hasta descubrir lo que estaba sucediendo. "Empecé a pasar por una situación hormonal de tener un libido bajo y eso, si tienes una pareja, obviamente, no están fluyendo las cosas como venían siendo", explicó Herrera al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Y cuando paso por eso no se lo dije a mi marido, y él decía '¿por qué me rehuye? ¿Por qué no quiere?'. Yo no lo sé lo quería decir y trataba de encontrar el por qué no seguía siendo la misma". Para una de la protagonistas de los realities Siempre reinas y MasterChef, pudo lidiar con esta situación sin poner en riesgo su matrimonio porque tiene un matrimonio sólido que incluye la comprensión y complicidad con su esposo; lo cual, ha sido un factor determinante para seguir más unidos que nunca. Lorena Herrera en los People's Choice Awards Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La relación que tengo con Roberto va más allá de tener o no sexo", confesó. "Vamos a cumplir 19 años juntos y es una relación basada principalmente en la aceptación el uno del otro. Hay un respeto tremendo y el amor es inmenso más allá de cualquier cosa". Lorena Herrera hizo un balance de este 2022 y considera que fue muy afortunado en todos los aspectos de su vida. A nivel laboral "es un muy buen año" porque estuvo en proyectos exitosos y ofreciendo presentaciones con su show.

