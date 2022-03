Lorena Herrera se niega a trabajar con Ninel Conde en La casa de los famosos El reality La casa de los famosos tendrá otra temporada y Lorena Herrera está confirmada como participante. Sin embargo, la posibilidad de que Ninel Conde también esté presente puede ser avasallador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Lorena Herrera mantiene desde hace muchos años una mala relación con Ninel Conde. De hecho, ambas actrices han mencionado públicamente su enemistad. Por ello, ahora que la primera ha confirmado que participará en la segunda temporada del reality La casa de los famosos, reveló que puso como única condición que El bombón asesino no estuviera incluida en el elenco, ya que también estuvo considerada. "No,no,no. De ninguna forma, ya me encargué yo lo puse en mi contrato. Sí fue requisito ja, ja, ja", mencionó en el programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca) Si bien la también cantante aseguró que se trataba de una broma. Fue enfática en asegurar que no le interesa mantener ningún tipo de trató, ni siquiera de índole profesional con la intérprete de Elena Tejero en la obra Aventurera. Por lo tanto, tampoco le interesa ser amable ni fingir. "No es cierto, claro que no", agregó. "Si puedo evitarla, pues la evito y ya, porque no está padre, porque soy una mujer muy educada que saludo siempre a la gente y procuro tener una sonrisa para todos los demás, pero a ella no la saludaría ni tendría una sonrisa para ella, porque yo no quiero ser falsa". Lorrena Herrera, look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, Lorena Herrera también dejó claro que si decidiera unirse a la plataforma Only Fans, tal como recientemente lo hizo Ninel Conde, no sería mostrando imágenes sensuales porque es algo con lo que está en desacuerdo. Sin embargo, podría aprovechar sus dotes de cocinera y asegura que tendría mucho éxito. Ninel Conde en la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina Credit: mezcalent "Sí es una buena idea compartir tus recetas de cocina, tus tips de belleza", mencionó. "Ay pero por supuesto, porque mis recetas que subo tienen un montón de likes, velas, tienen más likes que las fotos de Ninel. No he comparado porque no tengo OnlyFans pero ya me dijeron ja,ja,ja", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lorena Herrera se niega a trabajar con Ninel Conde en La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.