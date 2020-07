Lorena Herrera asegura que no se vacunaría contra COVID-19 Lorena Herrera explica a detalle las razones por las que desconfía poner en su cuerpo una vacuna que sirva para combatir la COVID-19. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como otros famosos, Lorena Herrera ha ocasionado polémica con algunas declaraciones sobre el coronavirus, tales como el uso de dióxido de cloro para combatirlo. Ahora, la actriz sorprendió al asegurar que de existir una vacuna contra el COVID-19 no la usaría y explica las razones de esta polémica decisión. “Yo no me vacunaría, honestamente espero que no sea algo forzoso, porque no lo haría”, advirtió Herrera a los medios de comunicación. “Mejor no digo nada porque esto va a crear polémica y ahora van a decir esta es una imbécil porque dice que las vacunas tienen aluminio y tienen mercurio. Mejor ustedes investiguen, yo no digo nada, (pero) yo no me vacunaría”. RELACIONADO: Lorena Herrera responde a quienes dicen que tiene más de 60 años de edad Image zoom De acuerdo con la también cantante, aún no existen suficientes estudios al respecto que avalen dicho proceso de inmunización; por lo tanto, tiene desconfianza de poner en su cuerpo una sustancia que con el tiempo puede resultar dañina. “Los efectos no los pueden saber, no si tiene efectos a largo plazo, a cortos y medianos sí. Es una vacuna que se está haciendo con base en el coronavirus y del coronavirus se sabe poco”, agregó. “¿Se ha utilizado esa vacuna en seres humanos? No vaya a ser que al rato te la pones y resulte que al año te empiece a provocar determinados problemas en tu salud”. Image zoom Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las declaraciones sobre el coronavirus de Paty Navidad, Lorena Herrera salió en su defensa su paisana sinaloense y dijo que “me encanta” porque dice las cosas de manera directa y pidió respeto hacia ella. Image zoom Mezcalent “La verdad es lamentable que la ataquen tanto, me parece estúpido que pidan cerrar sus cuentas. Respeten, que la gente respete a otros”, mencionó. “Si no comparten su opinión, pues no la compartan y no la sigan, nada más”.

