Lolita Cortés estuvo a punto de limpiar baños ante la crisis económica por la que atraviesa a causa de la pandemia El cierre de los teatros ha ocasionado una fuerte crisis económica para Lola Cortés y su familia; por lo que ha buscado opciones inimaginables para generar ingresos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Lolita Cortés ha estado en el ojo del huracán por los problemas económicos que atraviesa. La actriz revela que pese a trabajar desde los ocho años, en este momento no cuenta con ahorros y la falta de proyectos a causa de la pandemia le ha ocasionado una situación muy precaria, a tal grado, que estuvo a punto de limpiar baños para obtener algunos ingresos. "Hubo momentos en los que dije 'hay que trabajar en lo que sea', ahora con la pandemia", confesó Cortés al programa mexicano de televisión Acércate a Rocío (Imagen TV). Incluso, estaban pidiendo para una panadería muy famosa personas que limpiaran los baños. Ahora con la pandemia le dije a mi hermana 'soy buenísima limpiando'. Alguien me comentó '¡¿cómo te atreverías?!'. [respondió] 'perdóname, necesito trabajar porque necesitamos comer'". De acuerdo con la máxima figura del teatro musical en México, el cierre de los centros de entretenimiento afecta el empleo de muchas personas; no solo los actores y cantantes. "A veces no contamos [con dinero] para pagar la luz, el gas. Nos bañamos cómo sea, comemos lo sea, con un bolillo [pan]", advirtió. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desafortunadamente, las personas que están encargadas de todo esto piensan que mi carrera es un hobby. Y comentábamos que las personas que estamos en el escenario somos mínimas a las que están detrás de nosotros, como en un programa de televisión", agregó. "En el teatro es igual y nos quitaron la posibilidad no solo de trabajar, de comer". Lolita Cortés, quien actualmente tiene 50 años, aprovechó para hacer un reconocimiento a todas las madres que luchan por sacar adelante a sus hijos.

