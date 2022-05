Lola Cortés revela sin tapujos que hizo en el rostro para verse tan joven Los evidentes cambios en la cara de Lola Cortés tienen una razón y es la propia cantante quien cuenta todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, se ha notado un importante cambio en el rostro de Lola Cortés que le ha permitido verse más joven. Ante ello, comenzaron las especulaciones sobre alguna cirugía estética para rejuvenecer; sin embargo, la actriz, quien suele hablar abiertamente de todos los temas, incluyendo su sexualidad, no tuvo el menor reparo en mencionar a cual procedimiento se sometió para lograr ese nuevo aspecto. "No tengo porqué esconder, saben que cuando me las puse [lo dije] me las puse y cuando me las quité [les informé] me las quité, hablando de las chichis [los senos]", advirtió al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). De acuerdo con la también cantante, se sometió a un procedimiento con ácido hialurónico a cargo del doctor Juan Carlos Arellano, quien es conocido por cuidar la cara de otros famosos como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Montserrat Oliver, Erik Rubín, Michelle Vieth, Plutarco Haza y Mariana Garza, entre muchos otros. "Fui con el doctor Juan Carlos Arellano, me vio, checó mi cara y me dijo 'tú necesitas, bla, bla, bla'; estaba hecha un desastre y 'yo, bueno me veo muy bonita, pero échele ganas'", reveló. "Te ponen una crema para adormecer la cara y empezó con inyecciones de ácido hialurónico, hidrató mi piel, checó mis pecas, checó mi nariz, mi perfil, todo con sus manos, con inyecciones. Me checó cada tres, cuatro meses". Lola Cortés Credit: Lola Cortés Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para completar sus cambios la famosa actualmente asiste con un dentista para que le haga los cambios pertinentes en su dentadura."Además fui [con otro doctor] Juan, dentista, porque me están arreglando la boca; todo tiene que ver", concluyó. Si bien Lola Cortés tiene una agenda llena con sus compromisos en teatro y televisión, no desacata ser parte del reality La Academia que este año cumple dos décadas de su creación.

