Lola Cortés revela que es bisexual Por primera vez, Lola Cortés habla a detalla de todo lo que tuvo que vivir para aceptar su sexualidad y explica porqué decidió confesarlo ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos años, tras separarse del padre de sus hijos, Lola Cortés tuvo una crisis personal al tratar de descubrir su sexualidad porque era un tema que tenía desde muy pequeña. Así, dio a conocer que mantuvo una relación sentimental con una mujer, pero lo mantuvo en secreto por respeto a su madre, Dolores Jiménez, y hermana, Laura Cortés, quienes no aceptaban esa situación. "Tuve una bronca muy fuerte con mi familia cuando me destapé en mi sexualidad", reveló a los medios de comunicación. "En mi adolescencia decía '¿soy o no soy?', '¿qué hago?'. Y no quería decirle a nadie, mi educación era súper católica y un tanto represiva. Cuando viene mi separación. Empiezo a buscarme. Porque pensaba 'necesito buscarme'; '¿qué madre puedo ser si no sé quién soy?'", relató. "Mi padre se separó de mí. Mi hermana y mi madre no me quisieron volver a ver más; tiempo más tarde nos volvimos a unir. Mi madre ya se fue [murió]. Creo que también lo hice [de revelarlo] porque mi madre no está aquí; jamás habría permitido que ella pasara ese mal rato cuando ella se enteró, y no por mí, que fue algo muy difícil. Me habría gustado haber platicado con ella. Entonces, creo que por eso lo hice". Así la reina del teatro musical mexicano mantuvo un romance con una directora que la ayudó a encontrarse una identidad sexual. "Claro que soy queer ¿si saben lo que significa la palabra queer? Y las personas que la vivimos sabemos lo que es la palabra queer; la busqué perfectamente tratando de buscarme una identidad porque llega un momento en que tienes que cumplir con tantos cánones de sociedad que me perdí. Y cuando encontré la palabra queer dije 'si soy, claro que lo soy'. Soy feliz", confesó. Lola Cortés Credit: Lola Cortés Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lola Cortés considera que "el amor es el amor" y ahora disfruta de su relación sentimental con un hombre. "Durante toda la adolescencia me preguntaba '¿me gustan hombres?', '¿Me gustan mujeres?', '¿Me gusta no sé qué?'. Y voy a ser honesta, tratando de cumplir todo lo que las televisoras y las obras de teatro me exigían, como esta apariencia de fineza, de cuidado, tuve que bloquear [sus conflictos de identidad]", enfatizó. "Soy intensamente feliz con mi marido ahora, me conoce perfectamente", concluyó.

