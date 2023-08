Tras seis días desaparecido, localizan al músico mexicano Rogelio Montes Rogelio Montes estuvo desaparecido por algunos días y ha sido encontrado. Aquí la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de agosto de 2023, se dio a conocer que Rogelio Montes había desaparecido; lo social, ocurrió poco después de ofrecer una presentación junto al Grupo Palomo, del que forma parte, en la Expo Feria Tuxpan 2023. en Veracruz, México. Fue su esposa, Abigail Abrego, la encargada de pedir apoyo en redes sociales y luego la banda de regional mexicano se unió para solicitar ayuda para localizarlo. "¡No es ninguna broma!, Soy Abigail Abrego esposa de Rogelio mi esposo está desaparecido desde el sábado. No jugaría con la vida de mi esposo. Mi bebé y yo lo estamos esperando", escribió en aquel momento. "Les pido de su apoyo para poder localizar a mi esposo. Les pido que me ayuden a difundir la foto, la ultima vez le fue visto en Tuxpan Veracruz. Cualquier información pueden enviarme mensaje o llamarme o bien a los números que aparecen en la imagen". Ahora, se informa que el famoso ha sido localizado vivo, según informaron las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz en su cuenta de Facebook. "Agradecemos su colaboración por la localización del C. Rogelio Montes Yañez", mencionó. Rogelio Montes Credit: Rogelio Montes Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Abrego confirmó la información, aunque no dio mayores detalles de lo ocurrido a su marido, solo dejó claro que se encuentra bien. "Amigos, familia, ya apareció Rogelio, se encuentra en el estado de Tuxpan buscando la manera de regresar a Monterrey. Les agradezco a todos por su cadena de oraciones, mi esposo está bien", informó en la misma red social. Rogelio Montes Ha circulado que el músico fue localizado con una mujer en un motel; ante ello, su cónyuge se pronunció. "Como esposa de Rogelio pido respeto; pido que respeten mi salud y la integridad de nuestra hija", expresó. "No tengo nada que decir con respecto de lo que se menciona". De momento, Rogelio Montes no ha realizado ningún declaración sobre lo ocurrido.

