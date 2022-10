Todo lo que se sabe del padre del bebé que espera Andrea Escalona La presentadora mexicana Andrea Escalona reveló finalmente la identidad del papá del bebé que espera y con el que no descarta llegar al altar. ¿Qué se sabe de Marco Estrada? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de meses de especulaciones, la conductora Andrea Escalona finalmente dio a conocer la identidad del padre del hijo que espera. La presentadora del programa Hoy se encuentra en la recta final de su embarazo, que ha sido protagonista desde que dio la noticia. Escalona ha compartido todos los detalles relacionados con su creciente barriga, dejando de lado una pieza importante: el padre de su hijo. Durante estos meses, la conductora se mantuvo al margen de hablar sobre su pareja, desatando una ola de especulaciones sobre la identidad de su pareja. Pero el hombre ha estado más presente que nunca y, aparentemente, a la vista de todos. Ha aparecido en varios vídeos que la conductora ha compartido mostrando detalles sobre su hijo, también en importantes celebraciones durante el programa. Pero su rostro ha pasado desapercibido. Eso debido a que no se dedica al mundo del espectáculo, algo que agrada a la conductora. "Mi novio es para mí y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas...compartimos algo juntos, pero también tenemos individualidad, creo que eso es bien importante", expresó la conductora al programa digital En casa con Mara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea Escalona y pareja sentimental Credit: Instagram de Andrea Escalona Finalmente, Escalona reveló la identidad de su media naranja. El afortunado, se llama Marco Estrada y vive en el puerto de Acapulco, en México. Desde el pasado fin de semana, Marquiño, como lo llama la conductora, ha acaparado las cámaras, ya que Escalona finalmente dio a conocer públicamente su identidad. La presentadora celebró su primer baby shower familiar, organizado por su tía y prima, por lo que el futuro papá no pudo estar ausente. Escalona compartió una imagen mostrándose muy cariñosa con el hombre que le ha robado el corazón. "Llenos de amor y buenos deseos esperando a nuestro bb [bebé]", escribió la presentadora junto a una serie de imágenes en su cuenta de Instagram. "Desde que lo conocí, a los tres meses dije: 'El será el papá de mis hijos', y eso no lo había pensado de ningún novio. Este bebé no estaba planeado, pero sí muy deseado", confesó a una publicación mexicana. La pareja se conoció durante un viaje que hizo la conductora junto a su padre al famoso puerto mexicano. Aparentemente, Arturo Escalona, mantiene una relación cercana con el joven y su familia. Y fue él quien sirvió como cupido para flechar a la pareja. La presentadora dijo a la revista TVyNovelas que se conocieron el año pasado, por su cumpleaños, por lo que llevan juntos unos 10 meses. Lo definió como una buena persona, con valores, y alabó tanto a sus suegros, como a la hermana de su pareja. Por el momento, los futuros padres viven una relación a distancia, pero todo podría cambiar tras el nacimiento del bebé a quien Escalona cariñosamente llama Churrite.

