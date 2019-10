Lo que debes saber de Sara Sosa, la hija menor de José José By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Sara Sosa, de 25 años, la hija menor de José José fue uno de los blancos de controversia desde antes del fallecimiento del Príncipe de la Canción. Fruto del tercer matrimonio del intérprete de "Lo pasado, pasado", Sara fue la gran ausente del último adiós del cantante en México. Empezar galería Sara Sosa Image zoom Sara Sosa Twitter La tercera y última hija del cantante José José es fruto de su amor con Sara Salazar, el tercer matrimonio del artista. Advertisement Advertisement Heredera Image zoom Instagram/ Sara Sosa Según sus redes sociales, Sara heredó el talento del Príncipe de la canción y lleva años cantando en su iglesia. Criticada Image zoom Instagram/ Sara Sosa En los últimos meses del cantante se rumoraba que su hija menor lo había “secuestrado”. Advertisement El amor Image zoom Instagram/ Sara Sosa Sara está casada con el también músico Yimmy Ortíz. Las Saras Image zoom Instagram/ Sara Sosa Sin embargo, el cantante reveló que su hija y su esposa lo estaban “cuidando desde que salió del hospital”. Controversia Image zoom Instagram/ Sara Sosa A pesar de ser hermanos, Sarita y los otros dos hijos de José José, Marysol y José Joel, vivieron un pleito mediático por dónde y quién cuidaba del cantante. Advertisement Advertisement Advertisement Hicieron las paces Image zoom Mezcalent Todo terminó cuando los tres hermanos llegaron a un acuerdo sobre el funeral de su papá frente a cientos de periodistas que cubrían la noticia. Futuro Image zoom Instagram/ Sara Sosa Sarita aseguró que su padre le pidió que siguiera su carrera de cantante y que triunfara. La despedida Image zoom Instagram/ Sarita Sosa En el homenaje en Miami, Sarita también fue criticada por dividir las cenizas de su padre entre México y Estados Unidos. Advertisement Advertisement Advertisement Hasta Siempre Image zoom Mezcalent “José José es un hijo de México. Es mala idea que se quede la mitad en México y la mitad en el extrangero. No deberían de permitirlo”, dijeron sus fans. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

