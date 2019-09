Lo que debes saber de Natalia Kiki Herrera, la primera esposa de José José By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Aquí te presentamos la sombría historia de su primera esposa, conocida en el mundo del espectáculo como Kiki. La vida de la mujer, que también es actriz, se desenvuelve entre fiestas, presentaciones y borracheras íntimas. El matrimonio duró hasta 1976. Empezar galería El Príncipe Image zoom John Parra/Getty Images La muerte del cantante mexicano José José conmocionó al mundo entero el pasado fin de semana. Millones de personas celebran el legado que ha dejado en los corazones de millones de fanáticos y el baúl de los recuerdos de intérprete se ha abierto. Advertisement Advertisement Natalia Kiki Herrera Image zoom Mezcalent Aquí te presentamos la sombría historia de su primera esposa, conocida en el mundo del espectáculo como Kiki. A sus 22 años, José José contrajo nupcias con Natalia Kiki Herrera Calles, quien entonces tenía poco más de 40 años. Kiki intentaba abrirse campo en el mundo del entretenimiento a pesar de los deseos de su familia. Primer matrimonio 1970 Image zoom Archivo Kiki, hija del magnate de los negocios Carlos Herrera, pertenecía a una de las familias más distinguidas de México en los años cincuenta. Era nieta del presidente mexicano Plutarco Elías Calles. Advertisement Contando su historia Image zoom Mezcalent Kiki continuó con sus deseos de ser una estrella y fue entonces que conoció a José José en un club nocturno en la Ciudad de México. Los detalles de la vida de Kiki fueron contados en la serie biográfica José José: El príncipe de la canción producida por Telemundo. Itatí como Kiki Image zoom Cortesía: Telemundo La primera esposa de El Príncipe de la canción fue encarnada por la actriz Itatí Cantoral. Personaje Image zoom Cortesía TELEMUNDO La intérprete mexicana da vida a Kiki, uno de los amores más tormentosos que tuvo el Príncipe de la Canción. La vida de esta mujer que también es actriz se desenvuelve entre fiestas, presentaciones y borracheras íntimas. El matrimonio duró hasta 1976. Advertisement Advertisement Advertisement Ana Elena Noreña Image zoom Mezcalent José José y su segunda esposa, la conductora Anel. En 1976, José José se casó con Anel, quien fue la madre de los dos hijos mayores del cantante, José Joel y Marysol. Se divorciaron en 1990. José José y sus Saras Image zoom Mezcalent.com El Príncipe de la Canción con Sara Salazar y la hija de ambos/México, 16 diciembre 2008. Sara Salazar, la tercera esposa y ahora viuda de José José, es la madre de Sarita, hija de ambos, ahora de 25 años. Por siempre Image zoom Mezcalent.com El sábado 28 de Septiembre falleció José José a los 71 años en Miami, Florida. La noticia fue confirmada por su asistente Laura Nuñez. Advertisement Advertisement Advertisement Hasta Siempre Image zoom Mezcalent Sería el próximo 24 de octubre cuando José José recibiría el Premio a la Leyenda Viva de parte de el Salón de la Fama Latino como un homenaje a su larga trayectoria la cual inició en su natal México cuando era solo un adolescente. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

