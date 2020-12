Close

¡Lo hizo de nuevo! El hijo de Ximena Duque sorprende con espectacular cambio de look Cristan Carabias vuelve a revolucionar las redes, esta vez no solo por su musculado cuerpo, sino por el cambio de imagen que estrena. ¡Adiós al rubio! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si la cosa sigue así, Cristan Carabias le va a quitar el puesto de los más bellos a su querida madre, Ximena Duque. El joven ya es toda una sensación en las redes por varias razones entre las que cabe destacar su portentoso físico. Después de asustar hasta casi el infarto a su progenitora con un rubio platino en su cabello, el adolescente de 15 años ha sorprendido con una nueva imagen igual de moderna pero más llamativa. En sus recientes publicaciones en sus diferentes plataformas online, Cristan presume, además de un cuerpo de lo más definido, un cabello color chocolate que ha cautivado a su casi medio millón de seguidoras en Instagram. Junto a estas dos fotos de armas tomar, el joven ha escrito un motivador mensaje en el que invita a luchar por lo que uno quiere sin dando siempre lo mejor de uno. "Sé la mejor versión de ti mismo el 100% del tiempo. ¡No dejes de invertir en ti mismo! Siempre lucha por ser mejor, la mejora constante y sin fin es el objetivo", expresó contundente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un mensaje que demuestra la madurez del hermanito de Luna y pronto Skye. El joven deportista ha heredado esas ganas de comerse el mundo de su madre, una actitud que sigue alimentando de la mano de Jay Adkins, esposo de la empresaria quien también es su modelo a seguir. Rubio, con el pelo oscuro o pelirrojo, largo o corto, Cristan se ve estupendo porque ser guapo por dentro siempre se refleja por fuera.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Lo hizo de nuevo! El hijo de Ximena Duque sorprende con espectacular cambio de look

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.