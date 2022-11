¡Llegó la navidad al hogar de Adamari López! La carismática conductora puertorriqueña ya puso su arbolito de navidad ¡y un año más se lució! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent Ximena Duque fue una de las primeras celebridades en mostrar este año su árbol de Navidad, "una pieza de arte" creada exclusivamente para ella por el diseñador Daniel Zambrano. Días más tarde era Jacky Bracamontes la que presumía la decoración navideña de su hogar y ahora le ha tocado el turno a uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, Adamari López. "Ustedes saben que la navidad está a la vuelta de la esquina, que todavía falta el Día de Acción de Gracias, pero yo ya me decidí a montar la navidad", contó la carismática presentadora puertorriqueña en un video que publicó este lunes desde su página de Facebook. Como cada año, la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje, Amigas y rivales, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro confió esta tarea tan especial a Aniska, un negocio familiar "lleno de amor y pasión por las flores y el trabajo" con sede en Miami, Florida. Adamari López Credit: Instagram Adamari López "Ustedes saben que todos los años Aniska viene siempre [y] me pone un árbol artificial que tiene ya como su escarcha de la nieve y que tiene sus luces integradas", explicó Adamari, quien supera los 8 millones de seguidores en la red social Instagram. "En estas fechas en donde todo ha subido y la economía está muy mala tener un arbolito que uno pueda reciclar y que podamos además cuidar el medio ambiente al no utilizar un árbol natural puede ser de gran ayuda". Adamari López Credit: Facebook Adamari López La copresentadora del programa hoy Día (Telemundo) señaló que "desde que estoy con Aniska no utilizo a nadie más y además no pongo ningún otro árbol que no sea artificial". Adamari López Credit: Facebook Adamari López La mamá de Alaïa reconoció que este año decidió poner el árbol de Navidad un poquito antes de lo habitual ya que la dueña del negocio, Ana Isabel, "tiene 2 hijas que acaban de dar a luz y ella también necesita tiempo para pasar y compartir con su familia". Adamari López Credit: Facebook Adamari López "Así que lo ponemos desde el principio, pero vamos a seguir también celebrando todas las tradiciones, pasó Halloween, ahora vamos a darle la bienvenida al Día de Acción de Gracias pero con el arbolito de Navidad ya puesto y después enseguidita ya nos vamos con todos los demás motivos y decoraciones de la celebración de la Navidad que es tan preciosa", compartió. Adamari López Credit: Facebook Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari prometió volver a enseñar su arbolito más adelante cuando esté completamente terminado ya que cuando lo mostró aún faltaba por incluirle algunos adornos. A falta de ver el resultado final, no hay duda de que luce hermoso. "Está precioso, me encantan los colores", no tardó en comentar una de sus seguidoras. "El del año pasado estaba espectacular y el de este año está igualmente hermoso", opinó otra persona.

