¡Llegó la Navidad a casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez! Tremendo árbol La modelo y presentadora presumió de este espectacular adorno típico de estas fechas con el que llenó de color y alegría su hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los famosos ya llevan unas semanas presumiendo sus adornos típicos en estas fechas, especialmente el arbolito, en algunos casos ¡arbolote! Así se podría definir el de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, quienes por fin lo han levantado en su preciosa casa de Miami, en la que este jueves festejaron a lo grande con amigos. Su hogar quedó perfecto y listo con este y otros adornos navideños que hicieron de su casa un lugar mucho más acogedor. Entre gritos de alegría y risas, Ely dio a conocer en sus historias de Instagram el resultado final. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez La pareja optó por el modelo clásico de árbol, en tonalidades rojas, el color de estas fiestas y adornos como lazos, bolas y lucecitas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a su amiga Maried Zuleta alzaron este 'monumento' poco antes de la reunión entre amigos que celebraron ella y William en el calor de su hogar. Al mismo llegaron, entro otros, personas del equipo de Ojos de mujer, programa que acaba de estrenar la también empresaria en E! Online Latino. A la parranda no faltó una de las traviesas de este debate Chiky Bom Bom La Pantera, con quien William y el resto de invitados disfrutaron de lo lindo gracias a su alegría y gran sentido del humor. Con esta reunión de familia y amigos, además del árbol, queda oficialmente inaugurada la temporada navideña en casa de los Levy-Gutiérrez.

