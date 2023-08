Lizzo acusada de obligar a sus bailarinas a participar en extraños actos sexuales Tres exempleadas de la cantante aseguran en una demanda que las avergonzaba por su peso y las hizo participar en insólitos actos sexuales. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lizzo Credit: Photo by Joseph Okpako/WireImage Lizzo se encuentra en el ojo del huracán luego de que tres de sus exbailarinas interpusieron una demanda en su contra, en la que la acusan de criticarlas por su peso y obligarlas a participar en perturbadores actos sexuales. De acuerdo al diario New York Post, dos de las demandantes, Arianna Davis y Crystal Williams, fueron despedidas, mientras que la tercera, Noelle Rodríguez, renunció por el comportamiento de la intérprete. En la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, las bailarinas también señalan a Big Grrrl Big Touring y la coreógrafa Shirlene Quigley por supuestamente obligarlas a soportar un comportamiento sexualmente denigrante y vergonzoso. La demanda acusa a Lizzo de llamar la atención sobre el peso de Davis, después de una aparición en el festival de música South by Southwest (SXSW), al señalar que estaba "menos comprometida" con su papel. Según la demanda, durante el paso de la gira por Amsterdam en febrero de este año, la artista alegadamente las invitó a salir por la ciudad holandesa en la noche y allí terminaron en una área conocida como el barrio rojo, famoso por su oferta de establecimientos relacionados con el sexo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las cosas se salieron de control rápidamente. Lizzo comenzó a invitar a los miembros del elenco a turnarse para tocar a los artistas desnudos, atrapar los consoladores lanzados desde las vaginas de los artistas y comer las bananas que sobresalen de las vaginas de los artistas", apunta la demanda, según el diario. Además, señala que supuestamente Lizzo "presionó" y "incitó" a Davis a tocar los senos de una artista desnuda y que un mes después, los invitó a otro espectáculos de desnudos sin darles la opción de "no participar". Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado sobre el caso en sus redes sociales. En su más reciente publicación compartió este mensaje: "El amor verdadero no es algo que te compras a ti mismo… el amor verdadero finalmente sucede cuando estás solo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lizzo acusada de obligar a sus bailarinas a participar en extraños actos sexuales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.