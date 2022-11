¿Te quieres casar conmigo? Livia Brito y su pareja Mariano se comprometen en Europa El entrenador personal eligió la ciudad de Venecia, Italia, para pedirle a la actriz que se case con él. Mira el romántico momento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito y su pareja, el entrenador personal de artistas Mariano, pusieron rumbo días atrás al continente europeo para disfrutar de unas románticas vacaciones solo para dos. La protagonista de exitosas telenovelas como De que te quiero, te quiero y La desalmada y su novio han paseado desde entonces su amor por diferentes ciudades de Europa, entre ellas Venecia. "Que lindo cuando te tomas tiempo para ti, que lindo cuando tienes linda compañía, que lindo cuando ves la vida bella. Te amo Mariano", escribía esta semana Brito a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido varias fotos de lo que está siendo este inolvidable viaje. Venecia, Italia, fue precisamente el lugar elegido por Mariano para pedirle matrimonio a la actriz. Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito El momento no pudo ser más romántico. Mientras ambos daban un paseo en barca por la ciudad italiana, el entrenador aprovechó para sacar el anillo y hacerle la pregunta más esperada: '¿Te quieres casar conmigo?'. A lo que Livia emocionada no tardó en responder con un rotundo 'sí'. Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito Livia Brito Credit: Instagram Livia Brito La también heroína del melodrama Mujer de nadie no dudó en compartir el romántico momento a través de su perfil de Instagram, donde puede presumir de tener más de 7 millones de seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Livia Brito ha decidido darle prioridad a su vida personal. La actriz anunció semanas atrás que había tomado la decisión de no grabar la segunda temporada La desalmada, cuyas grabaciones estaban previstas que iniciaran a principios de 2023, para hacer realidad su deseo de ser madre. "Yo creo que ya llegó el momento, tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme", reveló entonces la intérprete de 36 años.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Te quieres casar conmigo? Livia Brito y su pareja Mariano se comprometen en Europa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.