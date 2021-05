Livia Brito comparte la difícil situación que acaba de vivir a nivel personal Al borde de las lágrimas, la actriz denunció lo sucedido en sus historias de Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La felicidad que siente Livia Brito ante el inminente estreno de su nueva telenovela La desalmada, melodrama que graba actualmente en México junto a José Ron, Marjorie de Sousa y un gran elenco, se ha visto empañada por un doloroso suceso de su vida personal. Al borde de las lágrimas, la actriz cubana compartió este miércoles a través de sus historias de Instagram que tuvo que 'dormir' a su fiel compañera de cuatro patas, su perrita Princesa, tras sufrir un accidente que, debido a la mala práctica de una clínica, no fue bien atendido. "Desafortunadamente tuve que dormir a una perrita mía. Tenía 16 años. Era muy viejita. Tenía ya muchas enfermedades, pero tuvo un accidente, la atropellaron y la llevé a una clínica y siempre hago recomendaciones de las cosas que sí me gustan y que sí me funcionan, pero en este caso esta historia es para denunciar a la clínica. No atendieron bien a Princesa", denunció la que fuera protagonista de exitosos melodramas como Muchacha italiana viene a casarse. Livia Brito Livia Brito | Credit: Mezcalent "No se me hace justo que traten a los animales nada más como un producto para ganar dinero, que no los atiendan como tienen que atenderlo. No se vale que esto esté pasando con clínicas que se supone que nosotros llevamos a nuestros animalitos para que los atiendan, para que los curen y para que salgan vivos de ahí", expresó la intérprete de 34 años. Brito, que cuenta con seis millones de seguidores solo en Instagram, compartió visiblemente afectada que tras lo sucedido no le quedó otra opción que despedirse de su perrita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue un dolor inmenso. Era una perrita que llevaba conmigo ya muchos años y me dolió mucho", reconoció la también heroína de la telenovela De que te quiero, te quiero, quien contrató los servicios de una funeraria para poder darle como se merecía el último adiós. "La llevamos a una funeraria, que mis respetos porque tratan la vida de un animalito y la muerte como si fuera de verdad una persona. Tienen una sala para despedirte de ella, te entregan sus cenizas… […] y te despides y le das el último adiós", contó emocionada.

