Él es Mariano, el atractivo novio de Livia Brito que también es su entrenador personal La protagonista de la exitosa telenovela La desalmada (Univision) compartió recientemente, como pocas veces sucede, detalles de su historia de amor en el programa Pinky Promise. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito Livia Brito | Credit: Instagram Livia Brito A Livia Brito no le faltan motivos para sonreír. Mientras que en el terreno profesional disfruta del éxito de la telenovela La desalmada (Univision), que se encuentra en el primer lugar de audiencia en el prime time de la televisión hispana; en el ámbito personal tampoco se puede quejar. Aunque no lo grita a los cuatro vientos ya que suele ser muy reservada con todo lo que tiene que ver con su vida privada, la actriz cubana mantiene desde hace 3 años un feliz noviazgo con Mariano, un atractivo entrenador personal que le devolvió la ilusión en el amor. "Llevo 3 años en pareja con Mariano. Me siento muy feliz, muy contenta, muy a gusto, muy tranquila, muy relajada", expresó Brito este jueves en el programa Pinky Promise. Como pocas veces sucede, la también heroína de exitosos melodramas como Muchacha italiana viene a casarse y Médicos, línea de vida compartió detalles de su historia de amor. "Lo conocí así [como entrenador personal] porque empezó a entrenarme", detalló. La protagonista de La desalmada reconoció que una de las cosas que más le llamó la atención en un primer momento de su novio fue su personalidad "porque era muy tranquilo'. "Nunca hizo más de lo que tenía que hacer, o sea nunca se propasó, jamás me insinuó, nunca me vio de otra forma más que como su clienta, jamás, y uno como mujer lo siente. Y él era como muy tranquilo, era como que llegaba a hacer la clase y bueno chao, adiós", aseveró. "La coquetería fue muy poquita porque él no es nada coqueto, como que le cuesta mucho trabajo llegarle a una mujer, y entonces fui yo como la que se lanzó", reconoció. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brito, quien tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram, admitió que el hecho de que el universo de su pareja sea completamente diferente al suyo ha beneficiado mucho su noviazgo. "Da mucha paz. Es como otro mundo de que no llegas a la casa y sigues hablando del trabajo. Como que platicamos de otra cosa, de otro mundo, y eso me gustó mucho de él", dijo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Él es Mariano, el atractivo novio de Livia Brito que también es su entrenador personal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.