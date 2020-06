Livia Brito desbordó sensualidad bailando merengue en bikini Livia Brito baila al ritmo de merengue en sensual bikini Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de su cuenta de Instagram, la actriz Livia Brito divierte a sus 5 millones de seguidores con sus sexys fotos y videos originales. En las últimas semanas, la artista cubana de 33 años cayó rendida ante la fiebre de Tiktok, una de las aplicaciones que se ha vuelto de moda en medio de la cuarentena por el coronavirus. Brito sorprendió a sus fans de Tiktok al publicar un sexy video donde la vemos luciendo un diminuto traje de baño de dos piezas que arrancó más de un suspiro. Además de su escultural y tonificada figura, sus fans quedaron encantados al ver lo bien que baila merengue. Mira el video: Si bien algunas personas han descuidado su peso debido a la cuarentena, Livia luce mejor que nunca. Recientemente, la protagonista de exitosas telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse y La piloto abrió las puertas de su hogar al programa Hoy y mostró algunos de los rincones de su departamento, entre ellos la cocina, la sala y el que se ha convertido en su espacio favorito: su gimnasio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Antes de empezar todo este tema de la cuarentena yo empecé a hacer este gimnasio, desocupé una de las habitaciones del departamento e hice este pequeño gimnasio", compartió la también heroína del melodrama mexicano De que te quiero te quiero. La actriz se suma así a la larga lista de celebridades, entre las que se encuentran Carlos Ponce, Julián Gil y Raúl de Molina, que han mostrado sus hogares durante esta cuarentena, ya sea a través de sus redes sociales o programas de televisión.

